صيف عقاري «ساخن جداً»

مؤشرات ودلائل عديدة تبشّر دبي بموسم عقاري استثنائي جديد في صيف هذا العام، وسط استمرار تسجيل مبيعات قياسية، مصحوبة بطفرة كبيرة في إطلاق المشروعات العقارية الكبرى، في إشارة واضحة إلى مواصلة الزخم داخل السوق العقارية في الإمارة.

ولم يكد يمر يوم على القطاع دون الكشف عن صفقات بيع ضخمة، إلى جانب الإعلان عن أخرى مرتقبة، آخرها «قصر الرخام» في حي تلال الإمارات في دبي المبني على طراز فرساي، أحد أروع المباني التاريخية في العالم، مقابل 750 مليون درهم، ما يجعله أغلى مسكن معروض للبيع في سوق المساكن في الإمارة التي تزخر بعروض العقارات الفاخرة.

ساعات قليلة ويهل علينا فصل الصيف، ويتزامن مع زخم كبير في طرح مشروعات جديدة ومبتكرة من أكبر المطورين العقاريين إلى أصغرهم، تنوعت فيها الخيارات من حيث المساحة والموقع والنوعية. ففي أسبوع واحد فقط، شهدت دبي إطلاق ثلاثة مشروعات عقارية ضخمة بقيمة ناهزت 93 مليار درهم، أبرزها مشروع «ذا أويسس» من «إعمار العقارية».

تجسد تلك الإطلاقات الجديدة ثقة شركات التطوير العقاري باستدامة زخم النمو في القطاع، في ظل الانتعاش المستمر في الطلب على الوحدات السكنية. فإلى جانب الطلب المتنامي من المواطنين والمقيمين، يشهد القطاع طلباً كبيراً من المستثمرين من المنطقة والعالم، في ظل تنامي مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال، إذ أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مادية مرتفعة جراء استثماراتهم.

ومثلما جاء صيف 2022 بتحقيق أفضل أداء للموسم الصيفي على الإطلاق في سوق العقارات في الإمارة، من المتوقع أن يكون صيف هذا العام أكثر انتعاشاً، مع تأصل العوامل الداعمة والجاذبة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.

في العادة، كان موسم الصيف يشهد حالة من الهدوء النسبي في المبيعات العقارية، إلا أن الحال تغيرت منذ جائحة كورونا التي شجعت كثيراً من المستثمرين على القدوم إلى دبي والبقاء فيها أيضاً، باعتبارها الملاذ الصحي والترفيهي الأفضل في المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع تسجيل مبيعات قوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بعد أداء قياسي في الخمسة أشهر الأولى من 2023، إذ قاربت 150 مليار درهم لتكون الأعلى على الإطلاق في مثل هذه الفترة، فيما تجاوزت 168 مليار درهم منذ بداية العام حتى منتصف يونيو الجاري، بحسب البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

يمكن القول إن صيف 2023 يتمتع بأوضاع أكثر جاذبية، تشجع على ضخ السيولة في السوق العقارية، مع نمو مبيعات الفلل والشقق السكنية الجاهزة، وميل المشترين إلى اقتناء وحدات سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظراً لحرارة الصيف المرتفعة.

وسط كل ذلك، تظل الفرصة سانحة للاستثمار العقاري في دبي التي أصبحت أرض الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات بلا منازع، وسط آفاق نمو قوية أفضل من كثير من الأصول الاستثمارية الأخرى التي تعاني الاضطرابات وأخطار عدم اليقين، فعقارات دبي ما زالت تقدم أفضل العوائد قياساً بدول المنطقة، أو حتى مقارنة مع بقية الدول، كما توفر بيئة استثمارية خصبة للتفوق في المجالات كافة.

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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