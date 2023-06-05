أيقونة دبي الجديدة

«الدار واسعة والنخل شارعة».. كما يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم.

النخلة تلك الشجرة المباركة، رفيقة أبناء الإمارات في كل الأوقات، منذ قديم الزمن ولا تزال حتى يومنا هذا، شكلت دوماً مصدراً للإلهام في تصميم الأفق العمراني المميز لإمارة دبي.

والآن مع إطلاق مشروع «نخلة جبل علي»، ترسم دبي لوحة فنية جديدة لواحد من أكبر وأهم المشروعات العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية، الذي سيحدث تحولاً في المشهد العقاري المحلي، مع إرسائه معايير مبتكرة للتصميم والعمارة الحديثة، ليضاف إلى معالم دبي الأيقونية.

تلك الأيقونة الجديدة في أفق المشهد المعماري لـ«دانة الدنيا»، تزيد على ضعف «نخلة جميرا»، وستكون مَعْلماً عقارياً وسياحياً بارزاً على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً، مع 80 فندقاً ومنتجعاً وموطناً لنحو 35 ألف أسرة، وستسهم - بكل تأكيد - في توفير العديد من الفرص الحقيقية للمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب على أرض الفرص الدائمة.. دبي.

تضع الأعجوبة العالمية عنواناً للإبداع والابتكار، حيث سيتم دمج تقنيات المدن الذكية وممارسات الاستدامة، عبر وضع نموذج في ممارسات التخطيط الحضري المعاصر، إضافة إلى أنها ستشكل قفزة كبيرة إلى الأمام، نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، و«خطة دبي الحضرية 2040».

بهذا المشروع العملاق تخطو دبي سريعاً نحو توسيع مناطق العقارات المطلة على الواجهات البحرية، التي تمتاز بمستوى عال من الجاذبية وطابع المنافسة العالمية، وفقاً لتصاميمها الفاخرة وإطلالاتها الساحرة، علاوة على أسعارها المغرية مقارنة بمدن عالمية أخرى، الأمر الذي يتماشى مع متطلبات القطاع الحالية التي تظهر نمواً استثنائياً وطلباً متزايداً على هذه الفئة من العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة، مع تدفق مزيد من أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية العالية.

يأتي مشروع «نخلة جبل علي» بعد «نخلة جميرا» التي أصبحت تحفة فنية بمعنى الكلمة، وأعطت زخماً جديداً لعقارات الواجهات البحرية في دبي، وزادتها شهرة، لتكون الإمارة اليوم على موعد جديد مع قِبلة إضافية، وموطن جديد لسكن الأثرياء والمشاهير ورجال الأعمال، والباحثين عن تجارب سكن متميزة من مختلف بقاع العالم.

وفي موقع آخر من الإمارة، تسارع شركة «نخيل» المسؤولة عن تطوير المشروع، أيضاً في خططها لمشروعات جديدة على الواجهة البحرية، بما في ذلك «جزر دبي»، وهو مشروع جزيرة اصطناعية، كان يعرف سابقاً باسم «جزر ديرة».

وتقف خلف تلك الأيقونات المعمارية التي تسرّ الناظرين، وتثير إعجاب الكثيرين، قيادة رشيدة ورؤية حكيمة ثاقبة، جعلت من المستحيل ممكناً ومن الواقع معجزات، وفي الصميم من كل هذا تقف سياسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واحدة من أفضل الإدارات في العالم، والتي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة في الأسواق العقارية على المستويين الإقليمي والدولي.

تبقى دبي في ذاتها أعجوبة الزمان والمكان، ورمز الإبداع والطموح، وأيقونة الجمال والتطور التي لا مثيل لها والتي يشار إليها بالبنان على مر العصور والدهور.. على أرضها فقط يمكنك تحويل الرمال والصخور إلى ذهب، وليأتِ الجميع إليها ليتعلم كيف يُستخدم الصخر والرمل بعزم مطلق كي يُصنع الذهب.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com



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