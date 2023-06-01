في إطار الجهود التي يرمي إليها مجلس دبي الرياضي لتطوير منظومة العمل في كرة القدم على مستوى الأكاديميات في إمارة دبي، حرص المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائبه مطر الطاير، وأمين عام المجلس سعيد حارب، وفريق العمل، على التعاون مع خبراء الأكاديميات من مختلف أندية الأكاديميات الخاصة المعروفة على مستوى العالم والاتحادات الكروية المعروفة، لرعاية وتطوير المواهب من منطلق حرص المجلس على تطوير منظومة كرة القدم في أكاديميات أندية إمارة دبي. ونظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية نادي برشلونة الإسباني وبحضور المديرين الفنيين والإداريين على مستوى أندية إمارة دبي، لمناقشة نظام العمل في أكاديمية نادي برشلونة وآلية استقطاب اللاعبين الموهوبين، والبرامج المرافقة ومعايير اختيار المدربين لتدريب الصغار، ونظام المسابقات في إسبانيا بشكل عام، ومن منطلق أهمية دور الأكاديميات في تطوير منظومة كرة القدم في العالم.

كما أن مجلس دبي الرياضي بصدد تكثيف ورش العمل للمديرين الفنيين والإداريين في أندية إمارة دبي بالتنسيق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للإشراف على أكاديميات أندية دبي من أجل التأسيس العلمي السليم للاعبي الكرة بالأكاديميات، حيث يؤمن بأن العمل الفني الجيد في الأكاديميات يقود في النهاية إلى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة التي بينها حوكمة الأكاديميات من جانب مجلس دبي الرياضي والإشراف على تنظيم العمل، ووضع معايير في اختيار المدربين والإداريين، وبرامج لرعاية الموهوبين، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأكاديميات على مستوى العالم.

ولأن مجلس دبي الرياضي القلب النابض للأنشطة الرياضية في إمارة دبي، نظم المجلس بطولة النخبة العربية للناشئين في شهر مايو، وبمشاركة فرق إماراتية وخليجية وعربية عدة، وباستضافة نادي النصر الإماراتي للبطولة، والتنظيم الرائع، وحقق فريق الفرسان الأردني المركز الأول والصفا اللبناني المركز الثاني والوصل الإماراتي المركز الثالث. ودائماً يسعى مجلس دبي الرياضي لتطوير منظومة كرة القدم بشكل عام ومنظومة كرة القدم في الأكاديميات بشكل خاص، إذ يعد مجلس دبي الرياضي المحرك الأساسي للأنشطة الرياضية في الإمارة. وبالمختصر المفيد، إذا صلح حال أكاديميات كرة القدم صلح حال كرة الإمارات، لأن الأكاديميات مدرسة نموذجية للتعليم وليس للترفيه.

إذا صلح حال أكاديميات كرة القدم صلح حال كرة الإمارات؛ لأن الأكاديميات مدرسة نموذجية للتعليم وليس للترفيه.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.