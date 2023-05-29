عقارات دبي.. فرص لا تنتهي «2-2»

بينما يواصل الطلب العقاري في دبي، تحقيق مسار إيجابي عبر قطاعات السكن والمكاتب والتجزئة والضيافة، تبرز حاجة ملحة إلى تعزيز موارد هذا الطلب، بكيانات ومستثمرين جدد، عبر تبني خطط ترويجية أكثر إبداعية وابتكاراً.

وقد يكون العقار خياراً مناسباً ومتاحاً أمام روّاد الأعمال الأفراد، الذين لديهم بدايات ناجحة، لا سيما الشركات الناشئة التي لديها سيولة نقدية متوافرة، ويمكن استغلالها في غير الأنشطة الأساسية التي تركز عليها الشركة.

وفي الوقت الذي تحتضن فيه دولة الإمارات عدداً كبيراً من الشركات الناشئة، يتجاوز نصف مليون شركة، بعضها يمتلك سيولة نقدية فائضة عن احتياجاتها، فإنه يمكن استغلال هذه الفوائض على أوجه عدة، مثل شراء العقار للاحتفاظ بالقيمة وتنميتها؛ فالعقار هو الملاذ الآمن للاستثمار، وإحدى الأدوات المتاحة لتنويع المحفظة الاستثمارية لأي شركة، كما أن البعض يتوجه إلى استئجار مقر العمل بقيمة كبيرة، في حين أن توافر السيولة قد يتيح خيار شراء العقار واستغلاله كبديل عن الإيجار، ما يخفض التكاليف ويعزز أصول الشركة.

ويسهم استغلال مدخرات رواد الأعمال في تحقيق عائدات إضافية جيدة لهم، ويظهر ذلك واضحاً في الشركات المتوسطة ذات الملاءة المالية، بينما قد يصعب ذلك على المؤسسات الصغيرة.

وكما أكدت في مقالي السابق، تمثل عقارات دبي أداة استثمارية مربحة للجميع في السنوات الأخيرة، لذا قد يكون العقار حاضراً وبقوة، كخيار استثماري أمام أي كيان يملك سيولة متوافرة.

وبالتأكيد، فإن ظهور لاعبين جدد سيُشكل قوة دافعة للطلب العقاري في دبي، لاسيما قطاع عريض وواعد مثل الكيانات الناشئة، ما يدعم استمرار الزخم، ويساعد على تجاوز المبيعات مستويات قياسية.

ومن الأفضل أن يرسم أصحاب الشركات الناشئة، وضع العقار ضمن أولوياتهم وأهدافهم على المدى الطويل حال توافر السيولة النقدية لذلك، وستسمح هذه الأولويات بإنشاء خريطة طريق للنجاح، وفي المنتصف يمكن تطوير الخطة بحيث تكون الأهداف والنتائج قابلة للقياس لمعرفة مدى تقدم روّاد الأعمال.

كما يجب أن يتابع أصحاب الشركات عملهم جيداً، ويتم نجاح هذا العمل بالتأكد من الأرقام الظاهرة، ومعرفة عائد الاستثمار الناتج عن عقار معين في منطقة معينة، وحساب تكاليف التشغيل، والنفقات وتقارير الأرباح والخسائر، وينبغي أن يتم هذا الأمر بواسطة متخصصين، والاستعانة بهم في الحسابات، وحساب المقاييس التشغيلية كافة الخاصة بشركتك لإجراء التعديلات الناجحة؛ تجنباً لحدوث إخفاقات في المستقبل.

• ظهور لاعبين جدد سيُشكل قوة دافعة للطلب العقاري في دبي، لاسيما قطاع عريض وواعد مثل الكيانات الناشئة.

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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