عقارات دبي تخطف الأضواء عالمياً

خطفت عقارات دبي الأضواء عالمياً في السنوات الأخيرة ولاتزال، وأصبحت تنافس نفسها وتكسر أرقامها القياسية بانتظام ملحوظ، فترة تلو الأخرى.

وتظهر الصفقات الأخيرة في القطاع العقاري الواعد، مؤشرات إيجابية على استمرار الزخم على صعيد المبيعات الذي بدأ قبل عامين، وتقدم دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع.

ووسط هذا النمو القياسي والنشاط العقاري غير المسبوق، لاتزال الإمارة تقدم أفضل قيمة للمستثمرين العقاريين، مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، إضافة إلى توفير الإمارة بيئة آمنة استثمارياً وسط نمو قياسي على صعيد المبيعات والنشاط العقاري غير المسبوق.

ولعل أبرز العوامل التي تجعل سوق العقارات في دبي جاذباً للمستثمرين العالميين يتمثل في العوائد الإيجارية السنوية الأعلى التي تجاوزت 6%، وهي أعلى بكثير من عوائد الإيجار السنوية في نيويورك التي تقارب 3%، ولندن 2.7%، وسنغافورة 2.5%، وهونغ كونغ 2.4% بحسب أحدث الدراسات في هذا الشأن.

في غضون ذلك، من المرجح استمرار هذا الأداء من هذا العام، بدعم من مواصلة تدفق المستثمرين الأجانب، وارتفاع أسعار العقارات، والعائد على الاستثمار بنسبة كبيرة، حيث تبدو آفاق السوق العقارية مبشرة وواعدة للغاية، وستكون مسألة وقت لتحطيم الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، إذ من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو، والأسعار في ارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.

ومع إطلاق خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف جذب المستثمرين والشركات الكبرى، تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بسبب الكثير من العوامل، من بينها موقع دبي واحدة من المدن الرائدة في المنطقة، ووجود قواعد اقتصادية قوية وتوافر فرص العمل، إلى جانب سياسات الحكومة التي تحفز على الاستثمار في العقارات، مثل الإعفاءات الضريبية وشروط الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية، والطلب على العقارات لأغراض الاستثمار وتأجيرها، بسبب عائدات المستأجرين الجيدة في دبي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الأعوام المقبلة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة في دبي، التي تتضمن المباني الشاهقة والمتاجر الفاخرة والمجمعات التجارية والفنادق الفاخرة.

وتضم دبي العديد من الأبراج والمباني الفخمة التي تقدم عدداً هائلاً من الوحدات السكنية والتجارية والفندقية والمكاتب المدارة بأفضل المزايا والتقنيات الرائدة، وهذا ما يجذب السكان والزوار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

بجانب هذا، تمتلك دبي خطة تنموية شاملة وطموحة، تستهدف تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي وارتفاع أسعارها، وبالتالي يتم تحقيق مكاسب عالية للمستثمرين في هذا القطاع.

كما تعتبر دبي ملاذاً آمناً للاستثمار في العقارات، حيث تتمتع المدينة ببنية تحتية متطورة، مرافق خدماتية متكاملة، وأسلوب حياة فريد ومتنوع. كما أن قطاع العقارات في دبي يتمتع بقواعد وأنظمة قانونية منظمة وفعالة، ما يزيد من مستوى الثقة بين المستثمرين ويؤدي إلى زيادة الازدهار في هذا القطاع، ويدعم كسر المبيعات العقارية وتحقيق مستويات تاريخية.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com