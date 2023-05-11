السوبر المصري.. وغرفة «الفار»

جاءت مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز بمستوى جيد، لكن عموماً الكل يعلم أن الكرة المصرية تراجعت كثيراً، ورغم أن كأس السوبر بطولة مميزة ولها قيمة كبيرة، إلا أن هناك أخطاء تحكيمية وجدلية لم يُوفق فيها الحكم البنا في المباراة الأخيرة، إلى جانب غرفة «الفار»، كما أن بعض اللقطات في المباراة كانت سيئة، ومن ذلك لقطة معلول والشناوي، وغيرها من الأمور غير الرياضية.

عموماً الأخطاء واردة، وقد غيرت سير المباراة في بعض الأحيان، لكن فريق الأهلي استحق الفوز، رغم أن هناك أموراً لابد أن نتوقف عندها، ونقول إن الكرة في مصر متراجعة جداً، والدليل على ذلك نتائج الأندية والمنتخبات المصرية. في السابق كنت تستمتع عندما تشاهد مباراة من الدوري المصري، سواء للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المقاولون العرب، أما الآن فالوضع اختلف، فالدوري المصري ضعيف فنياً، والنقل التلفزيوني لا يليق بالكرة المصرية، إلى جانب مستوى سيئ للتحكيم، وعدم ضبط الروزنامة، ما تسبب في عدم التكافؤ بين الأندية في الدوري المصري.

أخطاء عديدة وقع فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرها موضوع كهربا، وهذا خطأ فادح سيكلف اتحاد الكرة المصري الكثير إذا ما تم تصعيد القضية إلى «الفيفا»، لأن قرارات الاتحاد الدولي لا ترحم، وقد تصل إلى حد تجميد الكرة في مصر، إذا ما دعا الأمر إلى ذلك، فكيف ستتطور الكرة في مصر وهي تعاني عقليات غير قادرة على التطور الإداري، وعلى قولة إخواننا المصريين «الدنيا مولعة.. أخطاء إدارية وإيقافات وغرامات من الفيفا».

غريب جداً المشهد الرياضي في مصر، والأخطاء التحكيمية الكثيرة، أعتقد أن قضاة الملاعب في مصر يحتاجون إلى دورات توعوية لتجنب أخطاء بالجملة ومؤثرة، لكن لا حياة لمن تنادي، الدوري المصري لا يتطور، وحتى عدد متابعيه تراجع في الفترة الماضية.

• الكرة في مصر متراجعة جداً، والدليل على ذلك نتائج الأندية والمنتخبات.

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