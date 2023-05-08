يشكل الزخم المستمر للسوق العقارية في دبي على مدار العام، دون اعتبارات لفترات الهدوء الموسمية، إحدى علامات النضج والنمو المستدام للقطاع، لاسيما مع مواصلة تسجيل مستويات قياسية حتى في الأوقات التي كانت تشهد عادة هدوءاً مثل شهر رمضان.

فقد كان شهر رمضان الماضي بمثابة «عُرس عقاري» حقيقي في دبي وسط مستويات طلب غير مسبوقة، ومبيعات تاريخية قاربت الـ32 مليار درهم، وهي الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر.

وجاء هذا النمو الاستثنائي متزامناً مع انتهاج الشركات لسياسات تسويقية أكثر انتشاراً عبر الاستفادة من المنصات الاجتماعية وتركيز الإعلانات على الفترات آخر الليل وبعد الإفطار.

لذا، لابد من الانتباه جيداً لأهمية شهر رمضان مستقبلاً من جانب جميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري، ليكون موسماً سنوياً للعقارات، مع توفير الأدوات اللازمة لذلك، حتى يتم تكثيف التداولات العقارية على نحو أكبر في السنوات المقبلة، خصوصاً مع استمرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لكل أطراف المعادلة العقارية، وإتاحة إمكانية الاسترشاد بأفضل الممارسات والمعايير المرعية في القطاع.

ويعطي تسجيل أفضل مبيعات تاريخية في شهر رمضان هذا العام، والتي تحدث للمرة الأولى، انطباعاً جيداً للمستثمرين، بأن الفترات الموسمية ليست فترات ركود، بل فترات انتعاش، والدليل على ذلك ما حدث في شهر رمضان الماضي.

ومن هنا ينبغي الاستفادة من هذا الزخم الذي ظهر العام الجاري، ويعتمد عليه لكي يكون أساساً متيناً لإطلاق فعاليات عقارية ومعارض ومؤتمرات كبرى خلال رمضان، مع تشجيع الشركات على تنظيم عروض وخصومات لزيادة المبيعات خلال الشهر الكريم.

كما يمكن النظر في ماهية المعرض العقاري في العام المقبل، وهل يكون معرضاً حضورياً أم «أونلاين»، مع الأخذ في الحسبان أن توقيت شهر رمضان سيكون في فترات الطقس المعتدل على مدار السنوات المقبلة؟

وهل يكون في الفترة الصباحية أم المسائية؟ كل ذلك يمكن تحديده عبر استطلاعات رأي واسعة تنظمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأؤكد أن السوق العقارية في دبي تشهد أفضل أداء منذ بداية عام 2023، فالعوامل كلها داعمة، حيث إن هناك ثقة في السياسات الحكومية وقدرات اقتصاد دبي على تسجيل نمو جيد، وأتوقع مزيداً من تحطيم الأرقام القياسية على صعيد حجم وقيمة التصرفات العقارية، وعدم التقييد بالعوامل الموسمية التي تؤدي إلى انخفاض التعاملات، لذلك أتوقع مثلاً مبيعات عقارية كبيرة خلال الصيف المقبل.

وتعتبر دبي حالياً الوجهة العقارية المفضلة للجميع، بفضل بيئتها التشريعية الجذابة، والتأثير الإيجابي لتعديلات التأشيرة الذهبية، وبنيتها التحتية الحديثة من شبكة الطرقات والمطارات والمراكز التجارية الفاخرة، وغيرها من العوامل التي عززت من مكانة العقارات، لاسيما الفاخرة منها.

وعند الحديث عن الملاذات الآمنة، تبرز دبي كأفضل الخيارات المتاحة للعيش والعمل والاستثمار في آن واحد.

«سوق دبي العقارية تشهد أفضل أداء منذ بداية 2023، مع توقعات بمزيد من تحطيم الأرقام القياسية على صعيد حجم وقيمة التصرفات العقارية».

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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