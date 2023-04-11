بعض الطرق لزيادة دخلك

يعاني العالم كله هذه الأيام من التضخم وارتفاع الأسعار، وقد تأثرت حكومات العالم كافة بالأزمات المالية المتكررة، سواء بسبب الوباء العالمي أو الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تبعات، كما تأثرت الشركات والأفراد، حتى هؤلاء الذين يتمتعون بدخل مرتفع، وبرزت أهمية أن يكون لدينا دخل ثابت يلبي احتياجاتنا الأساسية. واليوم قد بحثت في مصادر عدة محاولاً الوصول لبعض الأفكار لزيادة الدخل بطرق تضيف قيمة لكل الأطراف، بعيداً عن صناعة التفاهة والمحتوى الغث على الإنترنت. بالطبع بعض تلك الأفكار قد يناسب البعض دون البعض الآخر.

ضع في اعتبارك الحصول على وظيفة ثانية إذا كان لديك الوقت والقدرة، يمكن أن تكون الوظيفة الثانية طريقة عملية لزيادة دخلك، كما يمكن العمل بالقطعة، أي أخذ مهام محددة المدة كلما سنحت الظروف. إذا كانت لديك مهارات مثل الكتابة أو التصميم الغرافيكي يمكنك تحقيق الدخل منها، ففكر في تقديم خدماتك كمحترف مستقل (فريلانسر) ويمكن أن يتم ذلك من خلال بوابات عدة متاحة على الإنترنت. خذ وقتاً إضافياً في وظيفتك الحالية، إذا كانت وظيفتك الحالية توفر لك العمل الإضافي، ففكر في الاستفادة منه لزيادة دخلك. إذا شعرت بأن راتبك أقل من اللازم، ففكر في التفاوض على راتب أعلى مع صاحب العمل، أو ابحث عن وظيفة ذات راتب أعلى. إذا شعرت أنك قد وصلت إلى الحد الأقصى في وظيفتك الحالية، ففكر في البحث عن وظيفة ذات راتب أعلى. ابدأ مشروعاً جانبياً إذا كانت لديك روح ريادة الأعمال للحصول دخل إضافي. قم بتأجير غرفة في منزلك إذا كان لديك غرفة إضافية وظروفك مواتيه لذلك، ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال موقع «بوكينغ» أو «أير بي أند بي». إذا كانت لديك سيارة لا تستخدمها كثيراً، فكر في تأجيرها لجزء من الوقت. شارك في مجموعات النقاش حيث تدفع بعض الشركات للأشخاص للمشاركة في مجموعات النقاش والبحث للحصول على تعليقات على منتجاتهم وخدماتهم.

قم ببيع الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها، يمكنك بيع الأغراض القديمة على منصات مثل eBay أو Craigslist للحصول على دخل إضافي. شارك في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، حيث تدفع الشركات للأشخاص للمشاركة في الاستطلاعات عبر الإنترنت للحصول على تعليقات على منتجاتهم وخدماتهم. يمكن العمل كسائق «أوبر» أو إحدى الشركات المماثلة إذا كانت لديك سيارة وبعض أوقات الفراغ. يمكن تقديم خدمات التدريس، إذا كنت على دراية بموضوع معين، إذا كنت موهوباً موسيقياً، ففكر في تقديم دروس في الموسيقى، إذا كنت تتحدث لغة معينة بطلاقة، ففكر في تقديم دروس في اللغة، إذا كنت شغوفاً باللياقة البدنية، ففكر في تقديم دروس في اللياقة البدنية. تقديم خدمات البستنة إذا كان لديك الخبرة الكافية. بيع المنتجات على Etsy إذا كنت ماهراً في تصنيع بعض المنتجات، ويمكن أيضاً بيع المنتجات على أمازون أو Shopify. إذا كنت ماهراً في تصميم الغرافيك، ففكر في تقديم خدماتك للشركات والأفراد وتقديم خدمات تصميم الويب. وتسعدني أفكاركم ومشاركتها.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

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