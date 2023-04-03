عقارات دبي.. وجهة الجميع

في السنوات الأخيرة، برزت دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية المفضّلة للجميع من مختلف الجنسيات حول العالم، لاسيما الأثرياء، وأيضاً الفئات المتوسطة، التي تبحث عن البيئة الفُضلى للإقامة والعمل في الوقت نفسه.

وعلى أرض الواقع، صارت دبي وطناً ثانياً للكثيرين، بل وأصبحت مفضّلة، ليختصها المقيم الأجنبي بالجانب الأكبر من سنوات عمره، بل ويؤسس عائلته في الإمارة، ليضمن حياة كريمة لعائلته في دولة تهتم بالمواطن وسعادته، وللاستمتاع بالنقلة الحضارية التي تعيشها الإمارة على مدار العقدين الماضيين.

تعتبر دبي الوجهة العقارية المفضّلة للجميع، بفضل بيئتها التشريعية الجذابة، وبنيتها التحتية الحديثة، من شبكة طرق ومطارات تربطها بكل دول العالم، ومراكز تجارية فاخرة، وغيرها من عوامل عزّزت من مكانة العقارات، خصوصاً الفاخرة.

وبلا شك، فإن طلب الأثرياء قاد انتعاش العقارات الفاخرة منذ جائحة فيروس «كورونا»، وحتى الآن، وفي الوقت نفسه كان هناك طلب على العقارات المتوسطة التي جاءت لتلبية احتياجات معظم السكان من المقيمين والموظفين، وارتفعت معها شهية المستثمرين من مختلف الفئات والجنسيات.

لقد أظهرت أحدث البيانات الرسمية تنامي الإقبال، إذ يعتبر الربع الأول من العام الجاري الأفضل أداءً من حيث المبيعات على أساس ربعي في تاريخ السوق العقارية بدبي، إذ شهد تحطيم الأرقام القياسية المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً مستوى جديداً لربع عام لم تشهده من قبل بقيمة جاوزت 87 مليار درهم. وتسهم تلك النتائج القياسية غير المسبوقة في تمكين رحلة القطاع العقاري في دبي، لمواصلة الانطلاق إلى مستويات أعلى. يأتي هذا الزخم التاريخي مع وجود اهتمام متواصل من كل فئات المستثمرين، سواء المشترين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، وزيادة كبيرة في عدد المستثمرين الدوليين، والمستخدمين النهائيين الذين يشترون عقارات في دبي. وهنا، تجدر الإشارة إلى المساعي المبذولة من جانب مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي لا تتوقف عند حد معيّن، إذ أصبح حرصها على تحقيق التميز في عملياتها كافة شغلها الشاغل، انطلاقاً من رؤيتها الطموحة التي جعلت دبي بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، ويتجلى ذلك في الارتقاء بالمعايير التي تطبقها، ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً على الصعيد العقاري، للحفاظ على حقوق المستثمرين، والأطراف العقارية كافة.

لايزال لدى القطاع العقاري في دبي الكثير ليقدمه للمستثمرين، من فرص استثمارية جاذبة وعائدات جيدة، وسط معاناة أسواق أخرى كبرى حول العالم، لاتزال تعاني الضغوط الاقتصادية منذ جائحة «كورونا»، في وقت من المتوقع فيه المزيد من الانتعاش في مبيعات العقارات، مع تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على الإمارة التي باتت وجهة متنامية مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة، مع قدرتها على تلبية جميع متطلبات المتعاملين مع أسعار منافسة للوجهات الأخرى في المنطقة والعالم.

• دبي الوجهة العقارية المفضلة للجميع، بفضل بيئتها التشريعية الجذابة، وبنيتها التحتية الحديثة.

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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