فبراير قياسي

من جديد تعود عقارات دبي إلى تسجيلها رقماً قياسياً جديداً من خلال تحقيق أكبر قيمة للمبيعات العقارية خلال فبراير الماضي بنحو 26.7 مليار درهم، هي الأعلى على الإطلاق للشهر ذاته ومتخطية الرقم المسجل في العام الماضي، بأكثر من 65‎%.

ورغم أن «فبراير» يُعد أقصر شهور العام أياماً، إلا أن السوق العقارية في دبي لم تعد مرتبطة بطول أو قصر الشهر أو المواسم كما كان في السابق، إذ أصبحت جميع أوقات العام تصلح للاستثمار العقاري بعدما كان يقتصر الأمر على فترات محدودة وتخضع لعوامل متغيرة.

القطاع العقاري لايزال يبهرنا بمستويات قياسية من المبيعات رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، التي ظهرت آثارها أثناء جائحة «كورونا» قبل ثلاثة أعوام وما صاحبها من تداعيات مستمرة حتى الآن على الاقتصاد العالمي، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد أوجاع الاقتصاد العالمي، لكن في المقابل نجد تماسك اقتصاد الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، وذلك بكل روافده على رأسها بالطبع القطاعان العقاري والسياحي.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النمو المستدام داخل القطاع العقاري في دبي، أصبح السنة السائدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل مجموعة عوامل داخلية في دولة الإمارات، من بينها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ما شكّل دعماً كبيراً لاستمرار النشاط في السوق العقارية.

ويجسد ذلك تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لترتفع بذلك مبيعات العقارات في الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى 55 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله معاملاتها العقارية على الإطلاق خلال هذه الفترة من العام.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع خلال العام الماضي في أعقاب نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي خلال عام 2022، الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 265.6 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي خلال عام 2023.

وتشير معظم توقعات بيوت الخبرة، إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها التصاعدي خلال العام الجاري مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة مثل تحديث إجراءات الحصول على التأشيرات والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وسيواصل القطاع تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وإحدى الأدوات الجاذبة للاستثمار في الإمارة، مقارنة مع أسواق منافسة، حيث توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخريطة والرهون والهبات، وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلية.

معظم توقعات بيوت الخبرة، تشير إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها التصاعدي خلال 2023.



@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com



رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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