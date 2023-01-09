هل موسم الشتاء أفضل لشراء عقار؟

على مدار العام، تكون هناك متغيّرات على صعيد نشاط الطلب العقاري والسياحي في دبي، ومما لا شك فيه أن موسم الشتاء يحمل كثيراً من هذه المتغيّرات التي تكون داعمة بشكل كبير لعقارات دبي، إذ يمنح مجالاً كبيراً لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الواعد.

في هذا الموسم من كل عام، تشهد دبي ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط السياحي، وزيادة قوية في نسب الإشغال الفندقي، بالتزامن مع انتعاش القطاع العقاري في الأساس، بفضل الدعم الحكومي والبنية التحتية القوية للنقل والمواصلات، والتحوّل الرقمي. كما أن الإمارة أصبحت ضمن أفضل المراكز لعقد المؤتمرات والمعارض طوال العام.

يشهد فصل الشتاء نشاطاً في المبيعات، وإقبال السياح للتعرف إلى أفضل الفرص المتاحة في السوق، ومدى إمكانية إبرام صفقة لحيازة وحدة سكنية، سواء للعيش أو الاستثمار.

لذا، فإن السائح مستثمر عقاري محتمل بشكل كبير، في وقت لايزال فيه من المفضل أن يستغل القائمون على النشاط العقاري في دبي، سواء الجهات التنظيمية، أو المطوّرين العقاريين والوسطاء، هذه الفرصة، في الترويج الجيد للقطاع العقاري.

وهناك أيضاً عدد من السياح من يعجبه الطقس، ويرغب في الإقامة بالإمارات، ليتحوّل من «سائح» إلى «مقيم»، سواء عبر شراء عقار بغرض الاستثمار، أو بغرض العيش والسكن بعد التعرف إلى كل الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

من المتوقع أن يلعب الانتعاش المتوقع في القطاع السياحي دوراً ملحوظاً في زيادة الطلب العقاري في الربع الأول من العام الجاري، وسط ارتفاع عدد الزوّار، والتأثيرات القوية للقرارات الخاصة بالإقامة الذهبية، وضخ السيولة لشراء عقارات فاخرة، وحالة الأمن والأمان والاستقرار، بينما تعاني أسواق كبرى حول العالم، من التأثيرات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي.

يجب استغلال هذا الموسم الاستثنائي، لاسيما أن موسم الشتاء في دبي ودولة الإمارات عموماً يعدّ مناسباً للمستثمرين القادمين من مناطق باردة، ما يوفر فرصاً استثمارية للسوق العقارية.

لذلك، برزت دبي كأحد أفضل المناطق المتاحة أمام الأوروبيين، للاستمتاع بالجو الدافئ، والفعاليات الترفيهية المختلفة.

لذلك سيكون هذا الموسم غير عادي، وقد يحمل مفاجآت سارة للقطاع العقاري الذي حقق أفضل مبيعات سنوية في تاريخه في عام 2022، ومن المتوقع أن يواصل هذا الزخم والانتعاش في عام 2023.

• عدد من السياح يتحوّل من «سائح» إلى «مقيم»، عبر شراء عقار بغرض الاستثمار، أو الإقامة والسكن.

• فصل الشتاء يشهد نشاطاً في المبيعات، وإقبال السياح للتعرف إلى أفضل الفرص المتاحة، ومدى إمكانية إبرام صفقة لحيازة وحدة سكنية، سواء للعيش أو الاستثمار.

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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