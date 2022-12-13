الإيجارات والطلب الكبير

تشهد السوق العقارية في دبي ارتفاعاً بالإيجارات، وسط استيعاب ذلك من قبل المستأجرين وتحسن الطلب بما يعظم مردود العوائد الاستثمارية.

ويرجع هذا النمو والانتعاش في سوق الإيجارات السكنية، إلى الطلب القوي بعد التعافي من جائحة «كورونا» التي فرضت تقديم الحوافز لتخطي عقبات الجائحة.

وجاء الطلب الكبير في السوق بدعم من الزيادة السكانية النوعية التي تشهدها دبي والتي جاءت معظمها من المستثمرين الأجانب ذوي الملاءة المالية الجيدة الذين لديهم قدرة على استيعاب ارتفاع الإيجارات، فضلاً عن ارتفاع أعداد السياح إلى دبي لتستعيد الإمارة مستويات ما قبل الجائحة.

وبالطبع، لاتزال أساسيات السوق العقارية في دبي قوية على صعيد العرض والطلب، وتعكس مزيداً من النمو القادم في الطريق، وأن السوق لاتزال لديها فرص للنمو، وبالتالي لا يجب التأخر في اقتناص هذه الفرص.

وبالعودة للحديث عن الإيجارات، فإننا نجد أنها انخفضت بنسب وصلت إلى 40% في بعض المناطق وظهرت مبادرات للإعفاء من الإيجار أو تقسيطه في الأشهر الأولى لتفشي «كورونا»، لذا من الطبيعي عند تعافي السوق يحاول الملاك تحقيق بعض المكاسب.

وحالياً تُعد دبي أو الإمارات الوجهة الأفضل للاستثمار والعيش في ظل إجراءات منح الإقامة وتسهيلات العيش غير المسبوقة، وهناك تدفق هائل للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، ما يزيد من الضغط على سوق الإيجارات، والذي ينعكس في النهاية على زيادة قيم الإيجارات.

وشهد الطلب الإيجاري على العقارات السكنية زيادة بشكل عام، إلا أنه زاد بنحو ملحوظ على العقارات الفاخرة، ما يعكس نوعية المؤجر والملاءة المالية له.

وبالتالي فإن ارتفاع الإيجارات يزيد من جاذبية القطاع العقاري عبر زيادة العائد الاستثماري على الوحدات المشتراة، ما يزيد الطلب على القطاع في دبي ويقلص المعروض في السوق، ما يشجع الشركات على طرح المزيد من الوحدات السكنية.

كما أن الطلب العقاري الكبير في دبي أعطى ملاك العقارات والشركات القدرة على زيادة أسعار الإيجارات.

وقد تشهد السوق هدوءاً بعد انتهاء فعاليات مونديال قطر 2022 التي عزّزت الطلب بعد أن جذب المونديال أكثر من 1.2 مليون زائر إلى منطقة الخليج.

وفي ظل الارتفاع في سوق الإيجارات يطالب الكثير بأن يحمل عام 2023 خروج آليات جديدة وتشريعات تنظيمية أكثر تساعد في ضبط السوق، ووضع حدود سعرية تضمن عدم المبالغة في تقييم القيمة الإيجارية أو تعرض البعض لحالة من عدم الرضا حول القيمة الإيجارية، وتكون قيمة عادلة وحاسبة إيجارية، بما يعزز الثقة داخل السوق. أساسيات السوق العقارية في دبي قوية على صعيد العرض والطلب، وتعكس مزيداً من النمو والفرص في المستقبل.

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com



رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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