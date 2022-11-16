توعية عقارية للناشئين

تعد التوعية بأهمية القطاع العقاري أحد أهم الخطط الاستراتيجية التي تحافظ على تجدد الطلب الاستثماري في المستقبل، وتحسين أوضاعه باستمرار.

التوعية يجب أن تبدأ من أبنائنا الناشئين، وتعريفهم بأهمية الاستثمار العقاري الذي يتسم بالحفاظ على المدخرات والأصول، لكونه مخزناً جيداً للقيمة، بعيداً عن مخاطر الأصول الأخرى.

يجب التشجيع على الاستثمار العقاري في مراحل النشء الأولى منذ الصغر، والعمل دائماً على غرس أهمية العقار، سواء للعمل في هذا القطاع، أو إبراز أهميته كأحد أفضل وسائل الاستثمار التي تقبل عليها الغالبية العظمى من الناس.

هنا تحضرني واقعة حدثت معي عندما سألتني إحدى الشابات أنها كانت ترغب في دخول الاستثمار العقاري، لكنها واجهت صعوبة في إقناع أسرتها التي كانت ترفض هذا القطاع، وبدلاً من ذلك نصحوها بشراء سيارة، لأنها قد تفشل لعدم درايتها بجميع الجوانب في القطاع العقاري. وهذا غير صحيح أبداً.

تطور الجانب التوعوي في القطاع العقاري بشكل غير مسبوق، وهناك الكثير من القنوات التي تستطيع من خلالها معرفة تحركات السوق، ومستوى الأسعار، وأفضل المناطق والأماكن للاستثمار العقاري، لاسيما في إمارة دبي التي تقدم فرصاً غير مسبوقة.

هناك الكثير من الشركات العقارية التي تحظى بثقة المتعاملين، ويمكن رصد ذلك من خلال ردود أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو سابقة الأعمال التي تزدهر بكثير من النجاحات، والتي من الممكن أن تكون بداية التعامل مع هذه الشركات، كما يمكن الاستعانة بذوي الخبرة الحاصلين على تراخيص للتعامل في بيع وشراء العقارات.

توجيه النشء إلى الثقافة العقارية، وكيفية متابعة السوق، وتعلم أساسياته في وقت مبكر، يزيد الخبرة في معرفة الفرص الجاذبة واقتناصها حين تتوافر الظروف المناسبة.

وبلا شك، فإن التوعية العقارية الكاملة لبناء سوق عقارية مهنية تعتمد أخلاقيات المهنة في التعامل والمعرفة العقارية، تعزز قدرات الفرد في الاستثمار، ومعرفة حقوقه القانونية وكيفية قراءة العقود، وعدم الوقوع فريسة للعقود المجحفة التي لا تراعي حقوقه.

وأرى أن نشر المعلومات العقارية لدعم الاستثمار وتقليل الغموض في وضع السوق، أمر مطلوب لتعزيز معايير الشفافية، والوضوح داخل السوق العقارية في دبي، وذلك للحفاظ على السمعة الجيدة التي وصلت إليها السوق، كأحد أفضل الملاذات العقارية الآمنة والمفضلة حول العالم.

• توجيه النشء إلى الثقافة العقارية في وقت مبكر يزيد الخبرة في معرفة الفرص الجاذبة واقتناصها.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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