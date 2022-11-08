فجوة في المعارض العقارية

وصلت إمارة دبي إلى حالة من النضج والتميز على صعيد القطاع العقاري، ما أهلها لتكون ضمن أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم في هذا المجال، بفضل العقارات السكنية المتنوّعة التي تناسب فئات مختلفة، والنشاط الاقتصادي المستدام خلال العقدين الأخيرين، والتوقعات باستمرار النمو الإيجابي في السنوات المقبلة.

رغم هذا النضج، إلا أن الإمارة لاتزال تشهد فجوة حقيقية في حجم المعارض العقارية الكبرى التي تنظم في الإمارة مثل «سيتي سكيب العقاري»، المعرض الأهم للقطاع العقاري والأكبر في الإمارة، في حين تكون المعارض الأخرى بسيطة ولا يكون لها تأثير «سيتي سكيب» نفسه.

من هنا أدعو إلى تنظيم معرض عقاري كبير أو أكثر، ويكون المنظم لهذه المعارض، دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو إحدى الجهات الحكومية المسؤولة، بحيث يستفيد القطاع منها ويتم الترويج الجيد للاستثمارات العقارية.

وأؤكد الدور الإيجابي للمعارض العقارية وقدرتها على جذب العملاء والمشترين، مع إمكانية تقديم المطورين لعروض مغرية خلال هذه المعارض لاقتناص شريحة جديدة من العملاء، ما يضمن استمرار تدفق الطلب بقوة على القطاع.

حالياً تعيش دبي، فترة تحول بعد جائحة «كورونا» التي ميزت الإمارة عن غيرها حول العالم، وعززتها كأفضل بيئات العمل والعيش والاستثمار، مما ساعد على جذب فئات كثيرة من الأجانب للإقامة فيها، مستفيدين من تسهيلات منح الإقامة الذهبية.

وتتمتع العقارات في دبي بإقبال غير مسبوق، مع توفير الإمارة لجميع أنواع الترفيه، ويمكن القول إن دبي جلبت العالم إليها، مع بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، وكل هذا يسهل عمليات الترويج أثناء تنظيم المعارض العقارية.

كما تعيش دبي حالياً نقلة حضرية جديدة، تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسّع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على السكن خلال العقدين المقبلين.

وتوفر المعارض العقارية، فرصاً عديدة للمستثمرين والقائمين على المشروعات العقارية لعرض استثماراتهم وآرائهم المختلفة، ودائماً ما تخرج هذه المعارض بتوصيات ونصائح تفيد القائمين على المنظومة أو الشركات لحل أي مشكلات تواجههم، فضلاً عن رسم خارطة طريق لمنع انزلاق القطاع في الركود أو الانكماش والحفاظ على أفضل مستويات للنمو والتوسع.

ويمكن تشكيل لجنة تتضمن ممثلين للدوائر الحكومية المرتبطة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى ممثلين من شركات عقارية، أسهمت في رسم صورة القطاع على ما هو عليه الآن، من تصاميم مذهلة ميزت الإمارة عن غيرها من المدن حول العالم، ويكون دور هذه اللجنة وضع الخطوات اللازمة لتنظيم المعارض والفعاليات العقارية الكبرى التي تتناسب مع الزخم داخل السوق، وتحدد مواعيد هذه المعارض. دبي أفضل بيئات العمل والعيش والاستثمار، ما ساعد على جذب فئات كثيرة من الأجانب للإقامة فيها. *رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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