معرض عقاري أثناء كأس العالم

تترقب منطقة الخليج والعالم حدثاً عالمياً لا يتكرر إلا كل أربع سنوات، وينظم لأول مرة في المنطقة في نوفمبر، إذ تستضيف قطر فعاليات كأس العالم، وسط انتعاش السياحة على صعيد المنطقة ككل، وستكون دبي الأكثر استفادة بعد الدوحة، بحسب التقارير الدولية.

فمن المناسب أن يتم تنظيم معرض عقاري في دبي، بالتزامن مع فعاليات البطولة العالمية، التي تنطلق في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر، وذلك للاستفادة من الزخم السكني الضخم في المنطقة.

حيث ستشهد المنطقة استقطاب أكثر من مليون زائر، ما يجعل هذه الفترة مثالية جداً لتنظيم معارض ترويجية للقطاع العقاري في دبي، التي ستفوز بشريحة كبيرة من الزوّار أثناء كأس العالم، حيث إن العديد من المشجعين لن يقيموا في قطر أثناء تلك الفعاليات.

وستكون الخيارات البديلة المتاحة أمامهم للإقامة أثناء الفعاليات، لن تخرج منطقياً عن دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين والكويت، وبالطبع ستكون دبي الأكثر فوزاً بعدد الزوّار، نظراً إلى سُمعتها التي تسبقها على صعيد القطاع السياحي الجذاب، الذي يحظى بشعبية طاغية على مستوى العالم، فضلاً عن جاهزيتها لاستقبال الحجم الهائل من السياح، وتوفير كل سُبل الراحة والأمان، وكل وسائل الترفيه المطلوبة.

ومن المنتظر أن تستقبل الدوحة أكثر من 160 رحلة جوية خليجية يومياً، منها نحو 60 رحلة لفلاي دبي، أثناء فعاليات البطولة، كما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دبي لتكون واحدة من ست مدن عالمية تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير، خلال فترة كأس العالم، وستوفر جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات البطولة.

كما تتضمن المهرجانات العديد من الأنشطة الترفيهية، وستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني، وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير «الفيفا».

كل هذا يرشح إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات عموماً، إلى زخم سياحي غير مسبوق، لذلك من الجيد والمأمول أن يتم استغلال ذلك الحدث العالمي في الترويج الجيد للقطاع العقاري، والتشجيع على اقتناء وحدة سكنية والإقامة في دبي، والتعريف بالفرص الجاذبة في الإمارة على صعيد الاستثمار والتجارة وتأسيس الأعمال الجديدة.

• المنطقة ستشهد استقطاب أكثر من مليون زائر، ما يجعل هذه الفترة مثالية جداً لتنظيم معارض ترويجية للقطاع العقاري في دبي.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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