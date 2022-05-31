معرض للعقارات الفاخرة في دبي

الازدهار الذي تشهده «سوق العقارات الفاخرة» في دبي منذ نهاية عام 2020 وحتى اليوم، أدى إلى عودة الوحدات الفاخرة إلى أعلى هرم الطلب والبحث في القطاع العقاري المحلي، مدفوعاً باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين الذين رأوا في أسعارها فرصة لا تعوض للتملك والسكن بأفخم المناطق في دبي، علماً بأن هذا الاهتمام أسهم في ارتفاع الأسعار أخيراً، مع نفاد نسبي لمخزون السوق من العقارات الفاخرة.

وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن القطاع أن«سوق العقارات الفاخرة» في دبي سجلت مبيعات قياسية في الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية أبريل 2022، إذ تم تسجيل بيع ما يزيد على 700 وحدة عقارية فاخرة تفوق قيمة الوحدة منها مليون دولار (نحو 3.67 ملايين درهم)، فيما تم تسجيل بيع نحو 100 وحدة جاوزت قيمة الواحدة منها 2.7 مليون درهم، وهي قيمة أسهمت في رفع نشاط مبيعات القطاع العقاري، وتحقيق نسب عالية العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.

نتائج تدفع المطورين للبحث عن طرح مزيد من الوحدات الفاخرة في السوق، وتدفعنا شخصياً إلى توجيه دعوة خاصة للقائمين على القطاع العقاري في الإمارة بتخصيص معرض خاص وحصري بالعقارات الفاخرة فقط. لِمَ لا طالما أن دبي أصبحت وجهة عالمية رائدة في العقارات الفاخرة، ألا يستحق الأمر المبادرة والتجربة؟

اليوم.. «سوق العقارات الفاخرة» أصبحت رافداً أساسياً للقطاع العقاري، في وقت نرى فيه قلة من المطورين الرائدين في هذا المجال، وقلة في التسويق العقاري لهذه العقارات مقارنة بالعقارات المتوسطة، وقد يكون لمعرض العقارات الفاخرة دوراً فعالاً في تعميق فكرة ريادة دبي في هذا المجال، وجذب مزيد من الاهتمامات الخارجية له، وللمناطق الرئيسة في الإمارة التي تعد موطناً للعقارات الفاخرة، مثل: «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، منطقة برج خليفة، ومدينة محمد بن راشد، وغيرها، فضلاً عن تأسيس مناطق جديدة للعقارات الفاخرة لاحتواء الطلب، خصوصاً المناطق القريبة من الشاطئ، التي لايزال بعضها ينتظر لفتة من مطوري العقارات الفاخرة.

بآلية حسابية بسيطة، فإن بيع وحدة عقارية فاخرة واحدة في السوق تعادل بيع ما يعادل أو أكثر من خمس وحدات متوسطة، المعادلة لا تقارن، لكن قيمة الصفقة وحدها تكفي لتحلق بسهم المبيعات الإجمالي في السوق.

العقارات الفاخرة أعطت ولاتزال تعطي زخماً كبيراً للقطاع العقاري في دبي ومكانته الإقليمية والعالمية، ولذلك حان الوقت للتفكير في تخصيص معرض خاص لها، يتم من خلاله تسليط الضوء على الفرص التي تزخر بها دبي في مجال الوحدات الفاخرة، ومناقشة توجهات السوق، وبحث السبل لتطويرها، وإضفاء مزيد من الفخامة على المنتج العقاري الفاخر، يعزز من ريادة دبي العالمية في مجال العقارات الفاخرة.

• العقارات الفاخرة أعطت ولاتزال زخماً كبيراً للقطاع العقاري في دبي ومكانته الإقليمية والعالمية.

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