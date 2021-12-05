تتزايد الفرص داخل القطاع العقاري في دبي، وسط مبيعات مليارية تتم بشكل يومي، ما يعكس قوة الطلب واقتناص الفرص الجاذبة من المستثمرين المستعدين للفوز وتحقيق أفضل العوائد.

أخي المستثمر المتردد.. هذه المليارات التي يتم تسجيلها كمبيعات شهرية في دبي، هل كل هؤلاء المستثمرون مخطئون وأنت على حق؟ عليك إعادة النظر في ما تزخر به السوق العقارية من فرص كبيرة.

أخي المستثمر المتردد.. هناك تصحيح سعري هبط بأسعار العقارات لمستويات جيدة، وأنت مازالت في مربع الصفر ولا تريد أن تتحرك منذ أكثر من عامين.

أخي المستثمر المتردد.. يجب أن تتخذ قرارك وإلا ستتجاوزك الفرصة، وقد تحتاج إلى سنوات عدة حتي تجتمع مثل هذه الظروف في السوق العقارية في دبي مرة أخرى.

أخي المستثمر المتردد.. أرى أن القطاع العقاري يثبت خطأك دائماً، ويتخطى حدود تفكيرك المحدود ويغلب توقعاتك دائماً، فالاستثمار العقاري استثمار طويل الأمد بالإضافة إلى أنه حافظ لقيمة أموالك.

أخي المستثمر المتردد.. فكر دائماً في ما يقدمه العقار لك وللأجيال المقبلة كأبنائك وأحفادك، فإن كل درهم تستثمره في القطاع العقاري هو قيمة محفوظة لك، تستطيع أن تستردها في أي وقت أو تحتفظ بها وتزداد قيمتها مع الزمن.

أخي المستثمر المتردد.. هناك كثير من الأقاويل التي تثبت خطأ رؤيتك، فحاول التخلص من التردد لأنه على الجانب الاقتصادي فإن رفض اقتناص الفرص هو خسائر، فاحزم أمرك سريعاً وتوكل على الله وسيكون النجاح رفيقك في الاستثمار العقاري.

أخي المستثمر المتردد.. يقدم المطورون والبنوك العاملة في السوق الإماراتية تسهيلات غير مسبوقة وتحفيزات لعمليات الشراء.

أخي المستثمر المتردد.. إذا كنت من قاطني الإيجار وتخطط لتملك عقار فهذا الوقت المناسب للقيام بالأمر، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة لمستويات أعلى، كذلك قيمة الإيجارات سترتفع أيضاً، فمن الحكمة التخلي عن الإيجارات التي قد تعد قريبة من قيمة الأقساط الدورية المقدمة لشراء وتملك عقار.

أخي المستثمر المتردد.. عقارات دبي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خلال الفترة الراهنة، وتسير بثبات نحو تحقيق أفضل المستويات السعرية على المدى المتوسط، فسواء كان الشراء بغرض السكن أو الاستثمار فلن تجد أفضل من ظروف السوق الحالية.

أخي المستثمر المتردد.. التريث قبل اتخاذ القرار ودراسة الفرص أمر جيد، لكن لا يجب أن تطول الفترة بحيث ترفض الاستثمار لمجرد عدم درايتك بحقيقة الفرص في السوق، لذا يفضل استشارة ذوي الخبرة من شركات الوساطة ذات السمعة الجيدة والأداء الإيجابي في السوق العقارية بإمارة دبي.

أخي المستثمر المتردد.. أصبحت دبي أفضل الوجهات العقارية في المنطقة والعالم، وشراء عقار لن يكون أزمة في بيعه سريعاً إذا اقتضى الأمر، فعقارات دبي مخزن جيد لقيمة الأموال، في ظل تراجع قيمة الأصول الأخرى التي تعاني أثناء فترة الأزمات.

• دبي أفضل الوجهات العقارية في المنطقة والعالم، وعقاراتها مخزن جيد لقيمة الأموال.

الخبير العقاري رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

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