مدير وموظف مبيعات

مثال 1:

ذهبت متعاملة إلى شركة تصنيع أثاث، وجلست مع مدير الشركة تعرض عليه نماذج من «سوشيال ميديا» لتصاميم أعجبتها، وأرادت تصميماً داخلياً معيناً مستوحى من تلك النماذج، مع إضافة لمساتها الخاصة.

رحب بها مدير الشركة، وعدّد مناقبه، واستعرض خبرته المتمثلة في تصميم أكثر من 400 منزل، ووعدها بتقديم مخطط بناءً على ما أرادته.

ذهبت المتعاملة لترى المخططات لكنها فوجئت بشيء مختلف إلى حد ما عما طلبته، وعندما أبلغت ملاحظتها للمدير قالها لها أنتِ لا تفهمين في الديكورات والأثاث مثلي أنا، فقد صممت المئات منها، اتركيني أصمم لك أجمل منزل.

لم يعجب المتعاملة الكلام بسبب خلفيتها في التصميم، فقد عرفت من تصميمه أن ذوقه قديم يعود للخمسينات، والمدير لم يحدّث معلوماته، أصرت المتعاملة على إضافة تعديلاتها وأرغمته على السكوت، فهي التي ستدفع في نهاية الأمر.

اقترح مدير الشركة جلسة زاوية فوافقت المتعاملة عليها بعد تردد، وعندما بدأ التنفيذ اكتشفت أن الجلسة لم تكن كما وصفها المدير، وقررت المتعاملة أن توقف التعامل مع الشركة لأن المدير لا يتوقف عن كيل المديح لشركته ولا يريد الاستماع إلى رأيها.

اتصلت المتعاملة بشركة أخرى لتغيير شكل جلسة الزاوية، فقال لها موظف المبيعات لست بحاجة لتغيير الجلسة بالكامل، لكن تركيب بعض القطع الإضافية سيكون كافياً لدعم القطع الرديئة التي ركبتها الشركة السابقة.

مرت الشهور ووجدت المتعاملة أن جلسة الزاوية هي الجزء الوحيد الذي لم تكن له أي أهمية في التصميم، إضافة إلى أنها لم تكن مريحة، ولو اشترت طاولة وخمسة كراسي بربع سعر تلك الجلسة لكان أفضل لها.

الموقف

غلطة هذه المتعاملة أنها لم تستمع إلى حدسها عندما اقترح عليها مدير الشركة جلسة الزاوية، فكانت تعلم في قرارة نفسها أنها ليست بحاجة إليها، وهو اقترحها للتكسب من جيبها ونجح في ذلك، لكنها وافقت لأنه أوهمها بأنها بحاجة إليها، لا تتجاهل حدسك مع موظفي المبيعات فهو صحيح في معظم الوقت.

مثال 2:

أرادت المتعاملة نفسها تصميم وحدة حائط للتلفاز في صالتها، فجلست مع موظف المبيعات المذكور بعد أن أقسمت ألا تتعامل مع الشركة السابقة، وعندما عرض عليها الموظف نماذج عمل شركته، أخبرته بأن التصاميم لم تعجبها وعرضت عليه صوراً لما تريده، مع إضافة لمساتها الخاصة.

قال لها الموظف: هذه مجرد نماذج لأعمال الشركة التي أعمل بها، وأي شيء تطلبينه هو الذي سينفذ وليس أي شيء آخر، لكن أنصحك بعمل هذه التفاصيل في الوحدة لأنها دارجة في المنازل، وأنصحك باستخدام هذا النوع من الخشب لأنه مناسب لميزانيتك، إلا إذا كنت لا تمانعين دفع مبلغ عالٍ، في النهاية هو قرارك أنت وما تريدينه هو ما سننفذه.

الموقف

موظف المبيعات في المثال (2) يتمتع بذكاء اجتماعي، ويعرف كيف يكسب زبائنه، وظيفة موظف المبيعات نصح الزبون أو المتعامل، وتفصيل العمل على ميزانيته، وليس اقتراح أفكار يتكسب منها، والأهم التحدث معه بأدب ولباقة، واحترام ذوقه وذكائه، وعدم التفوه بعبارة: أنتِ لا تفهمين مثلي.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

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