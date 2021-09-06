فريدي فيجرز.. المليونير المخترع

فقط 8% من البشر يتمكنون من تحقيق أهدافهم ويتغلبون على التحديات التي تواجههم، ما بالك بطفل تم إلقاؤه في الشارع بعمر يومين، هذا ما حدث للطفل (فريدي) الذي تم التخلي عنه، وتم تبنيه عندما كان يبلغ من العمر يومين من قبل ناثان فيجرز، عامل الصيانة، وزوجته (بيتي)، العاملة الزراعية. نشأ فريدي في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية في ظروف بالغة الصعوبة، وتعرض للمضايقات من زملائه في المدرسة، ولكن كان لديه ثقة كبيرة بنفسه وشغف شديد بإصلاح الأجهزة والمعدات الكهربائية القديمة، وعندما كان في التاسعة حصل على جهاز كمبيوتر لا يعمل، نجح في إصلاحه عن طريق لحام أجزاء من راديو الساعة إلى لوحة الدوائر.

عندما كان في الـ12 من عمره، بدأ في إصلاح وصيانة أجهزة الكمبيوتر في مدرسته خلال برنامج ما بعد المدرسة، لذلك قام المدير الذي كان عمدة المدينة بتعيينه لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في قاعة المدينة. برع في البرمجة، وقام بعمل برنامج لفحص مقاييس ضغط المياه في المدينة، ثم ترك المدرسة في سن الـ15 ليبدأ العمل في إصلاح أجهزة الكمبيوتر في كوخ في الفناء الخلفي. وقد أطلق خدمة التخزين السحابية الخاصة به في عام 2005، وقام بتمويل التوسع اللاحق عن طريق كتابة البرامج للعملاء، في السادسة عشرة، أسس شركة «فيجرز للاتصالات»، وبدأ شركة «فيجرز للاتصالات اللاسلكية»، وهو في التاسعة عشرة، وقد حصل على رخصة اتصالات لتوفير خدمة الإنترنت للمناطق الريفية في شمال فلوريدا وجنوب جورجيا المجاورة.

في سن الـ21، كان أصغر مشغل اتصالات في الولايات المتحدة، واعتباراً من فبراير 2020 كانت شركة فيجرز للاتصالات هي شركة الاتصالات الوحيدة المملوكة للسود في البلاد. في عام 2014، قدمت الشركة هاتفاً ذكياً، وهو Figgers F1، والذي يتضمن جهازاً حائزاً براءة اختراع لتشغيل «الوضع الآمن» عند 10 أميال في الساعة أو أكثر، لمنع إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، وأخيراً قام بتطوير شاحن لاسلكي غير موصل تسعى الشركة للحصول على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية لإنتاجه. شملت اختراعات (فريدي) جهاز تعقب GPS قام بتضمينه مع جهاز اتصال ثنائي الاتجاه في نعل حذاء والده، بعد أن أصيب ناثان فيجرز بمرض الزهايمر وبدأ نسيان مكانه، وقد باع حقوق جهاز التعقب مقابل 2.1 مليون دولار في يناير 2014، وقام بعدها بتطوير مقياس غلوكوز متصل بالانترنت لنقل مستويات الغلوكوز لدى المرضى إلى طبيبهم وتنبيهه في حالة حدوث خلل.

كما يقدم فيجرز التأمين وبطاقة الائتمان، FiggCash، وشركته الأخرى Figgers Health، تنتج التكنولوجيا لمساعدة المرضى الذين يعانون مشكلات صحية مزمنة. فيجرز متزوج من المحامية ناتلي فيجرز. ويدير مؤسسة تساعد الأطفال والأسر المحرومين، وتقدم منحاً لمشروعات التعليم والرعاية الصحية. يقول Freddie Figgers لا تدع ظروفك تحدد من أنت. نعم يمكن للظروف الصعبة أن تدفعنا للنجاح والنمو وتحقيق الذات وخدمة المجتمع.

Alaa_Garad@

Garad@alaagarad.com

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