قد يبدأ الخلاف بمبلغ تأخّر سداده، ثم تمرّ أشهر يصبح فيها كل اتصال بين الطرفين مطالبةً أو ردّاً عليها. وحين يجلسان أخيراً للحديث، يتبيّن أن أحدهما يريد ضماناً بأن ماله سيعود إليه، وأن الآخر يستطيع السداد إذا مُنح مهلة معقولة. كان بينهما مجال لاتفاق منذ البداية، لكن الخصومة جعلت الحديث عنه أصعب حتى صار كل طرف يفسّر صمت الآخر على أنه تجاهل، ويقرأ مطالبه على أنها تصعيد. هنا تظهر قيمة التوفيق لتوضيح حسن النيات للوصول إلى حل مُرضٍ، فحين يتعذّر الحوار المباشر، يستطيع شخص محايد أن يسمع الطرفين ويساعدهما على تحديد ما يحتاجه كلٌّ منهما للوصول إلى اتفاق. في خلاف السداد مثلاً قد يبيّن صاحب المال أن أكثر ما يقلقه هو غياب موعد واضح، فيما يشرح الطرف الآخر أنه يستطيع دفع جزء من المبلغ فوراً، وسداد الباقي على أقساط. بهذا ينتقل الحديث من تبادل اللوم إلى مناقشة تفاصيل السداد للوصول إلى حل وسط. كم يستطيع أن يدفع الآن؟ ومتى يحلّ موعد كل قسط؟ وكيف يتواصلان إذا طرأ ظرف يؤثّر في السداد؟ وفي الخلافات العائلية وخاصة بين الأزواج، قد يكون أصعب ما في الصلح هو المبادرة إليه والرغبة في الحديث، فقد يتردّد كل طرف خشية أن يُفهم عرضه على أنه ضعف، مع أن كليهما قد يكون مستعداً للاتفاق وحل المسألة. ويستطيع الموفّق أن يهيّئ لكلٍّ منهما فرصة للكلام بهدوء، وأن يعيد طرح ما سمعه بلغة تساعد الطرف الآخر على فهمه. وقد تكشف الجلسة أن وراء المطالبة المالية عتباً على وعدٍ لم يُحترم، وأن الاعتراف بذلك يسهّل الحديث عن المبلغ نفسه، وتظهر ثمرة الصلح بعد انتهاء الجلسة، فإذا خرج الطرفان بعبارة عامة من قبيل «نسوّي الموضوع قريباً»، فقد يعودان بعد أسبوع إلى الخلاف نفسه، لأن كلاً منهما فهم كلمة «قريباً» بطريقته، أما حين يتّفقان على مبلغ معلوم ومواعيد محدّدة، فإن كلاً منهما يستطيع أن يرتّب أموره على أساس واضح. وتبقى قيمة الاتفاق في أن يقبله الطرفان عن رضا، وأن يكون في وسعهما الوفاء بما تعهّدا به. نقول: «الصلح خير» لأن الاتفاق العادل يحفظ الحقوق، ويختصر على الناس وقتاً وجهداً، وقد يُبقي بينهم من الودّ ما يستحق أن يُصان. وفي كثير من الخلافات تكون البداية الممكنة مكالمةً قصيرة يقترح فيها أحد الطرفين موعداً للحديث بحضور شخص يثق به الاثنان، وقد يكفي أن يبدأ أحدهما بالقول: «أريد أن نبحث معاً عمّا يمكننا الاتفاق عليه»، ثم يترك للآخر فرصةً ليجيب.

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