أنواع الشخصيات: المغامر والمبدع

نختتم اليوم بآخر نوعين من أنواع الشخصيات، وهما المغامر وكوده التعريفي ISFP، والمبدع وكوده التعريفي ISTP . كلتا الشخصيتين ضمن المجموعة الانطوائية، ومع ذلك تتميز شخصية المغامر بتقديرها للجمال، وبالقدرة على التغيير في وقت قصير، وقد يصعب التنبؤ بسلوك أو تصرفات شخصية المغامر، خصوصاً أنه يفضل الجلوس وحيداً، ويستغل تلك الوحدة في التفكير وإعادة تقييم الأمور، ويهتم بالانسجام، لكن قد يزعجه النقد كثيراً، لا يستطيع المغامر التخطيط جيداً للحياة والمستقبل، خصوصاً في الأمور المالية.

من أهم نقاط قوته سحر الشخصية، حيث لديه كاريزما وجاذبية كبيرة، يحترم مشاعر الآخرين جداً، ولديه مخيلة عالية وحس ابتكاري لا يضاهى، يدفعه دائماً الشغف والفضول معاً، ولديه إخلاص وصدق في ما يقول ويفعل، ولديه ذوق عالٍ في الإحساس بالجمال.

أما نقاط ضعف أصحاب شخصية المغامر، فتتمثل في الرغبة الشديدة في الاستقلالية والحرية، ولا يقبلون أي شيء يمس حريتهم، كما يصعب تماماً التنبؤ برد فعلهم، وكذلك ليس من السهل التعامل معهم أو فهمهم، كما أنهم شديدو الحساسية والتأثر، ما يسبب لهم ضغطاً نفسياً بصفة مستمرة، تنافسيون بدرجة كبيرة ولا يقبلون الهزيمة، كما أن تقديرهم لذاتهم غير مستقر، فأحياناً تكون معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم عالية، وأحياناً تنخفض من دون مبرر قوي، من أشهر المغامرين الممثل الرائع كيفن كوستنر.

أما النوع الأخير، فهو المبدع، الذي يستمتع بفك الأشياء وتركيبها، ويجيد استخدام يديه، لذا فكثير من أصحاب هذه الشخصية يعملون بالحرف اليدوية والميكانيكا والهندسة، وأكبر متعة لديهم هي العمل بأيديهم وإصلاح الأشياء، أو حتى مجرد فكها وتركيبها مرة أخرى، يستمتعون بالتعلم ولديهم رغبة دائمة في الاستكشاف، ويعشقون التعلم بالتجرية والخطأ وتبادل الخبرات مع الآخرين، وتبلغ نسبة المبدعين 5% من البشر، ومعظمهم من الرجال، ويتعاملون مع الآخرين ببساطة وعفوية، ويمكن أن يساء فهمهم، حيث يتبسطون في التعامل ربما من أول لقاء.

نقاط قوة المبدع تتمثل في التفاؤل الدائم والطاقة الإيجابية، كما أن شخصيته عملية جداً ومنطقية، ويمتاز بالتلقائية والتعامل الجيد في الأزمات، وكذلك بالهدوء والسيطرة على الأعصاب، أما نقاط الضعف فتتمثل في العناد والتمسك بالرأي، وكذلك الموضوعية الشديدة، التي تفتقد الإحساس بالآخرين أحياناً، يملون بسرعة، وبسبب عنادهم وعدم صبرهم قد يتخذون قرارات تشكل خطورة أو تسبب مشكلات لهم ولمن حولهم، من أشهر المبدعين لاعب كرة السلة الأميركي ورجل الأعمال مايكل جوردان.

ختاماً، فإن أهم شيء يمكن أن يتعلمه الإنسان أن يكتشف ذاته كما هي، يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، يعرف ما الذي يمكن أن يبدع فيه وما الذي يجب أن يتجنبه حتى لا يضيع وقته وعمره، أيضاً عندما نفهم أنفسنا سنريح من نتعامل معهم، ويمكن تعلم الكثير من السلوكيات والمهارات التي تجعلنا أفضل مما نحن عليه، شريطة أن نعرف أولاً من نحن.

توجد الكثير من الدورات على الإنترنت، والمواقع التي تقدم محتوى جاداً وهادفاً، المهم أن نبدأ.

• نقاط ضعف أصحاب شخصية المغامر، تتمثل في الرغبة الشديدة في الاستقلالية والحرية.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.