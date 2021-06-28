أنواع الشخصيات: المسلي ورائد الأعمال

هذا هو المقال قبل الأخير في سلسلة أنواع الشخصيات، حيث نصل إلى المجموعة الرابعة، وبها أربعة أنواع من الشخصيات، نستعرض نوعين منهما، شخصية المسلي وشخصية رائد الأعمال، الكود التعريفي لشخصية المسلي هو ESFP وهو شخصية عفوية، تهتم كثيراً بالغناء والرقص والفنون، يتوقع أن يشاركه الآخرون اهتماماته الترفيهية، ويندمج جداً في تشجيع الآخرين، اجتماعي جداً، يسرق الأضواء في المناسبات والتجمعات، معظم أصحاب هذه الشخصية من الفنانين والممثلين، يهتم أصحاب شخصية المسلي بالموضة والأزياء والماكياج والمنازل المجهزة جيداً ومتع الحياة الحسية، يميلون قليلاً للدراما، وأن يكونوا محط أنظار الآخرين.

أصحاب شخصية المسلي يعتمدون بدرجة كبيرة على أصدقائهم، وبحاجة دائمة إلى وجود الآخرين في محيط حياتهم، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم كثيراً، ولا يجيدون التخطيط لحياتهم، كما أنهم لا يحبون المسؤولية والالتزام بالواجبات ويميلون أكثر إلى الملذات العاجلة، ومن نقاط القوة لديهم الجرأة والرغبة في تجربة الأشياء الجديدة، وكذلك الأصالة، حيث لا يتقمصون شخصيات غيرهم، عمليون ولديهم قوة ملاحظة، كما أن لديهم مهارات تواصل عالية، أما نقاط ضعفهم فتتمثل في حساسيتهم وتأثرهم السريع، كما أنهم قد يتجاهلون وجود اختلاف أو صراع بدلاً من المواجهة وإيجاد حلول، ما قد يصعّد الأمور، يملون من الأشياء بسرعة وليس لديهم صبر، كما أنهم لا يجيدون التخطيط، ويفتقرون إلى التركيز والإنجاز، من أشهر المسلين، إلتون جون، والمطربة أديل، والشيف جيمي أوليفر ومارلين مونرو.

النوع الثاني هو رائد الأعمال، وكوده التعريفي هو ESTP ، ويشكلون 4% من البشر، من الشخصيات الجذابة جداً، وبمعنى الكلمة يلتف الناس حولهم دائماً، ولديهم قدرة ممتازة على الحديث والضحك وإسعاد من حولهم، لديهم حب شديد للمغامرة واستكشاف عوالم وفرص جديدة، الحياة بالنسبة لهم مغامرة ولابد من استكشافها، يميلون لتقبل المخاطر، من السهل عليهم اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، لا يحبون الروتين، كما أن تحصيلهم الأكاديمي قد يكون منخفضاً نتيجة عدم تأقلمهم مع الأنظمة التقليدية في التعليم، لديهم قوة ملاحظة عالية ويلاحظون تفاصيل الأشخاص مثل الملامح وحتى تعبيرات الوجه، قد لا يهتمون بالآخرين، وربما يؤدي ذلك إلى عدم اهتمامهم بجرح مشاعر الآخرين، مفعمون بالحيوية والطاقة والعاطفة أيضاً.

تتشابه نقاط قوتهم وضعفهم مع شخصية المسلي، مع فارق أن رواد الأعمال لديهم قدر أكبر من المنطقية والرؤية، كما أنهم موضوعيون بشكل أكبر ويميلون إلى الاعتماد على المنطق، واجتماعيون بدرجة أكبر، من جهة أخرى لا يتمتعون بالقدر نفسه من الحساسية والمشاعر حيث تأتيان في المرتبة الثانية، لا يحسبون المخاطر وقد يورطهم ذلك في مشكلات، كما أن من الصعب أن يلتزموا بالقواعد والأنظمة، وينفد صبرهم بسرعة، لذلك لا ينجحون في الوظائف التقليدية والأعمال الروتينية، من أشهر شخصيات رواد الأعمال إرنست هيمنغواي، ومادونا، وجاك نيكلسون.

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