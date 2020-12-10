الشرطة الذكية ..

تستشرف شرطة دبي المستقبل، وفق استراتيجيات وخطط مدروسة، بفضل القيادة الريادية، وبأعلى المعايير العالمية.. تنتهج سياسات قوامها الريادة والتميز، لتعزيز الامن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، لضمان استمرارية التطوير في مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك وفق مبادرات ومشاريع وأفكار إبداعية، تستثمر الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الذكية، وتستخدم أفضل ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة وتكنولوجيا متطورة، وبطرق وأساليب مبتكرة تعتمد على الإبداع، وتسابق الزمن وتختصر الوقت لإنجاز مشاريعها بأهداف محددة وواضحة، قابلة للتطبيق والتطوير والتحسين المستمر.

فالعطاء بروح إيجابية متواصل ومستمر في شرطة دبي، بأفكار رائدة ونظرة شاملة، وجهود وإسهامات متميزة وفاعلة واهتمامات متنوعة وإنجازات كبيرة، تحققت بطموحات، وبفكر قيادي نير بقيادة معالي القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يقود العمل الأمني بعطاء واسع و أداء فائق وإبداعات وابتكارات متميزة لتحقيق النجاحات والإنجازات، وتحويل جميع الخدمات التي تلبي إحتياجات أفراد المجتمع إلى ذكية، هدفها نيل رضاهم وسعادتهم، باستخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، لتبقى شرطة دبي وتستمر دائما في المقدمة والأفضل على مستوى العالم.

في الدورة الأربعين لمعرض جيتكس للتقنية 2020، عرضت شرطة دبي أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة، شملت ثلاثة من أهم الابتكارات والمشاريع والخدمات الذكية التي تقدمها لأفراد المجتمع والهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والتواصل معهم لإسعادهم، وتمثلت العروض في مركز الشرطة الذكي(SPS)، والتطبيق الذكي المتوافر على منصتي آبل ستور وأندرويد، الذي بلغ عدد مستخدميه (2 مليون و369 ألفاً و606 مستخدما)، إضافة إلى نقاط الضواحي التي أنجزت مؤخراً، لفتح قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، والمتوفرة حاليا في كل من منطقة الليسيلي والعياص وتقدم هذه النقاط 27 خدمة رئيسية و33 خدمة فرعية بصورة ذكية وسريعة بسبع لغات عالمية، مهمتها رصد وتلبية احتياجات سكان هذه المناطق، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية لهم على مدار الساعة.

شرطة دبي تحدد ملامح المستقبل المأمول، ومستمرة في تطوير خدماتها بابتكار وتحويلها إلى ذكية، لخدمة الناس، وتلبية احتياجاتهم في وقت قياسي وبطريقة ذكية وسهلة، من خلال منظومة مراكز الشرطة الذكية (SPS)، الشهيرة المتوفرة في مناطق السيتي ووك ولامير وجزيرة النخلة والسيف وحي دبي للتصميم والقيادة العامة لشرطة دبي ومركز شرطة المرقبات ودافزا ، إلى جانب المشروع المخصص للسائقين «درايف ثرو» الذي يمكنهم من إنهاء معاملتهم من داخل المركبات الخاصة بهم ، والمتوفر في لاست اكزت الخوانيج وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي ومن أبوظبي إلى دبي، والخدمات كافة تعمل على مدار الساعة.

بمبادراتها الخلاقة المتميزة وابتكاراتها ومشاريعها الريادية الذكية، (شرطة دبي الذكية)، ستحول جميع المعاملات بالكامل إلى حكومة بلا ورق، مما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية سنويًا، وسوف تواصل مشوارها وتتواصل مع أفراد المجتمع بهدف توفير الحماية الكاملة لهم وتوفير الامن والأمان والاستقرار للجميع في (المدينة الآمنة دبي)، وتبتكر وتبني الكثير من اجل إسعاد الجميع.

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