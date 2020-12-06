اختر وسيطك العقاري.. لا تجعله يختارك

لم تعدّ مهنة الوساطة العقارية، كما السابق، بسيطة وسهلة تعتمد على محيط المعارف، والرغبة فقط، إذ تطوّرت هذه المهنة حالياً، تزامناً مع تطوّر القطاع العقاري في دبي.

وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3500 وسيط عقاري، وهم مسجلون في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، من مختلف الجنسيات، حصلوا على عمولات بقيمة تقدر بـ706 ملايين درهم حتى نهاية سبتمبر 2020.

أصبح الوسيط العقاري حالياً مستشاراً مسلحاً بالعديد من المهارات والمعلومات التي يتطلبها المستثمر، كما لم تعدّ العلاقات هي عامل النجاح الوحيد الذي يعتمد عليه الوسيط في إتمام الصفقات العقارية، في وقت لم يعدّ فيه سعر البيع أو الشراء هو المعلومة الوحيدة التي يطلبها المستثمر، بل أصبح تقرير السوق، والقيمة السوقية للعقار، وبيانات المنطقة، ومواصفات المبنى، ومؤشر رسوم الخدمات، ومؤشر الإيجارات، وبيانات الوحدة العقارية، والتغيّر السعري في المنطقة، كلها بيانات أساسية ومهمة يطلبها المستثمر قبل اتخاذ قرار استثماري مهم.

وقد أجبرت الثورة المعلوماتية والتطوّر في الخدمات الذكية العديد من الوسطاء العقاريين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وإعداد دارسات للسوق، وتوجهات المتعاملين لتلبية رغباتهم في الحصول على منزل للعيش، أو استثمار مدخراتهم في استثمار عقاري ذات عائدات مالية مجزية.

ومن خلال تطبيق «وسطاء دبي»، فإنه يمكنك تقييم الوسيط العقاري الذي تريد أن يخدمك للوصول إلى مبتغاك في سوق دبي العقارية، إذ يتيح التطبيق للمستثمر الاطلاع على المكاتب العقارية المرخصة، ومعرفة تاريخ التأسيس ونوع نشاط المكتب، وعدد الوسطاء المقيدين ضمنه.

كما يمكن للمستثمر الاطلاع على بيانات الوسيط العقاري، ومعرفة الرقم المميز له، فضلاً عن العديد من البيانات الخاصة بعدد الصفقات، ونوعها التي قام بها الوسيط خلال العام الجاري، والأعوام السابقة.

ويتضمن التطبيق كذلك تصنيفاً للمكتب العقاري من فئات عدة: «ذهبي»، و«فضي»، و«برونزي»، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل التصنيف بالكامل.

ومن خلال نظام النجوم بجانب كل وسيط عقاري، فإنه يمكن للمستثمر معرفة مؤهلات وكفاءة الوسيط، وقدرته على تلبية رغبات المستثمرين وإتمام الصفقات.

لقد أصبح مقدمي الخدمات، من خلال تطبيق «وسطاء دبي»، كتاباً مفتوحاً للمستثمر، بحيث يختار أفضل الكفاءات العقارية المتاحة في القطاع لتلبية احتياجاته، وضمان أفضل النتائج. ويمكن من خلال التطبيق التواصل المباشر مع الوسيط من خلال الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني.

لم يعدّ اختيار الوسيط العقاري في سوق دبي العقارية، بناءً على توصيه صديق، وإنما وفق بيانات معلوماتية وتقييم شامل من قبل المستثمر لاختيار المستشار الأنسب له، علماً بأن تطبيق «وسطاء دبي» متاح بالمجان ضمن تطبيق «دبي ريست».

ولذلك، فإن نصيحتي لكل مستثمر هي استخدام هذا التطبيق، والبدء باختيار الوسيط العقاري المناسب لك، ولا تدع الوسيط يختارك.

المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري

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