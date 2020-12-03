يوم الوفاء والإخلاص

اليوم الوطني لدولة الإمارات هو يوم الوفاء، يوم الحب والإخلاص والولاء، يوم السعادة للوطن.. يوم عظيم يمثل لنا جميعاً الاعتزاز والفخر والحب والوفاء والعطاء لوطننا المعطاء.

فهنيئاً لشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة الذين ينعمون بفضل الله تعالى، وفي ظل القيادة الحكيمة لقائدنا الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بنعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والسعادة.

هذه الأرض الطيبة، التي أسس بنيانها بقوة الاتحاد أحد زعماء التاريخ، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعزّزه، رحمه الله، بالتحديث والتطوير، فتحققت الإنجازات العظيمة لدولة الإمارات، بلد الاستقرار والأمن والأمان.

في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، مناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، يشرّفني وكلي فخر واعتزاز أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات.

الله.. الوطن.. رئيس الدولة