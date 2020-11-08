تناقضات تركيا الفاشية

استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحداث فرنسا ليصرف الانتباه عن هبوط سعر صرف الليرة التركية. الأزمة المفتعلة التي خلقها أردوغان انبثقت من جريمة ذبح مدرس فرنسي على يد إرهابي سمع شائعة أن المدرس عرض الرسوم الساخرة المثيرة للجدل في نقاش مع طلبته.

يتجاهل أردوغان أن تركيا الفاشية في عهده ارتكبت تطهيراً عرقياً ضد الأكراد في شمال سورية خلال العامين الماضيين، ويتجاهل أنه أرسل مرتزقة للقتال في ليبيا حتى تستولي أنقرة على حقوق التنقيب عن النفط.

فضلاً عن تهديد اليونان والسفن الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط. كل هذه الأزمات يستغلها أردوغان لصرف النظر عن أزمته الداخلية وتخييب آمال المواطنين الأتراك وسوء إدارته للاقتصاد.

يهاجم أردوغان فرنسا ولا يدين تفجير مسجد في باكستان، ولا يهتم بأحوال المسلمين الأكراد المضطهدين لديه أو في أي مكان آخر، ما يشير إلى أن أفعاله هي مجرد مناكفات سياسية. ما تحاول تركيا الإخوانية الفاشية فعله هو ادعاء أنها الوحيدة المؤهلة لتمثيل المسلمين والدفاع عنهم، رغم أنها لا تحتضن أي مقدسات إسلامية.

ادعى أردوغان أن الرسوم المسيئة تنتشر في أوروبا ولا يوجد دليل على ذلك، وهدفه التحريض على أوروبا وإذكاء أعمال إرهابية، والدليل أن الإعلام التركي الموالي لأنقرة التي تعد أكبر سجن للصحافيين في العالم، صوّر ذبح المدرس على أنه عمل انتقامي مقبول.

حسب وكالة أنباء الأناضول فإن كلمة «انتقام» تعكس أن العمل مقبول ولا تعده إرهابياً أو إجرامياً، ما يقدم لنا دليلاً إضافياً أن أفكار الحزب الإخواني الفاشي الحاكم في أنقرة ليست مختلفة أبداً عن أفكار المنظمات الإرهابية.

فتحت تركيا تحقيقاً ضد المجلة الفرنسية التي نشرت كاريكاتوراً يسخر من أردوغان نفسه، متجاهلة أن الرئيس التركي نفسه أهان دولاً في المنطقة، بالإضافة إلى إهانته الرئيس المنتخب جو بايدن ووصف الرئيس الفرنسي بالجنون.

طلبت أنقرة من الإعلام الأجنبي المعتمد لديها تغيير الكلمات التي تصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجعلها: «أضاع البوصلة» بدلاً من «بحاجة إلى علاج نفسي»، واستجابت بعض تلك الوسائل باستثناء «سي إن إن» التي أبقت على الوصف كما هو، وهو ما تسبب في استدعاء السفير الفرنسي في أنقرة إلى باريس.

تقول أنقرة إن أوروبا يجب ألا تحتمي بحرية التعبير لتقول ما تشاء، لكن أنقرة نفسها تهين الدول الأخرى برسوم ساخرة عن رؤسائها، وتقول إن قيادتها الفاشية يجب ألا تهان، ولهذا السبب أصبحت دولة قمعية بشكل لا يطاق.

من المتوقع أن تستغل أنقرة أي موقف لإشعال أزمة، ما يجعل استراتيجيتها غير واضحة. الواضح أن أي أزمة لأنقرة مرتبطة بهبوط ليرتها، كلما هبطت أشعلت أنقرة أزمة جديدة، وللمتابع للأخبار فإن ذلك يحدث كل أسبوع.

والواضح أيضاً أن الخليفة الواهم المزعوم يدافع عن الدين بشراسة، لكنه يغض النظر عن مقتل وتشريد مسلمين بغاراته في سورية والعراق. إنه النفاق الديني والسياسي في أبشع صورة.

يهاجم أردوغان فرنسا ولا يدين تفجير مسجد في باكستان، ولا يهتم بأحوال المسلمين الأكراد المضطهدين لديه أو في أي مكان آخر، ما يشير إلى أن أفعاله هي مجرد مناكفات سياسية.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

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