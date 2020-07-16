مجلس دبي الرياضي بمثابة خط الدفاع الأول لأندية إمارة دبي ولكل الأنشطة الرياضية التي يشرف عليها بشكل عام، ونثني على جهود مجلس دبي الرياضي في التعامل مع جائحة «كورونا المستجد» باتباع أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء «كوفيد 19» بمجرد الإعلان عن بدء ظهور المرض وانتشار العدوى. حيث بادر المجلس بمبادرات وبرامج عدة للرياضيين بشكل خاص، وكل أفراد المجتمع بشكل عام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحث كل أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة عن بعد في فترة «خليك في البيت» عبر الفيديوهات المرئية ونشر مقاطع التدريبات على موقع مجلس دبي الرياضي في «إنستغرام».

وبادر المجلس باتخاذ قرارات استباقية تضمن سلامة المجتمع وحمايته من الأضرار، وهو الأمر الذي يأتي دائماً على رأس أولويات مجلس دبي الرياضي، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السامية بالحفاظ على العنصر البشري، وتوفير كل السبل والطرق التي تضمن وقايته من أي أمراض أو أوبئة.

ونشكر مجلس دبي الرياضي على الجهود الكبيرة المقدمة لخدمة القطاع الرياضي في إمارة دبي، خصوصاً أن التحديات الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تغيير ممارسة الأنشطة الرياضية، وإعادة النظر في كيفية التعامل مع الأحداث والمحافل في ظل وجود هذا النوع من الأزمات، خصوصاً الإجراءات الاحترازية من خلال إجراء تعقيم المنشآت الدوري وفحوص اللاعبين قبل بدء الموسم الرياضي 2020-2012، وجهود المجلس في نشر التوعية بأهمية الرياضة وصياغة بروتوكول صحي يضمن سلامة وحماية الرياضيين مع عودة النشاط الرياضي في الأندية.

كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونائبه، والأمين العام، وأعضاء المجلس، وفريق العمل، على جهودهم في تهيئة كل سبل الراحة والوقاية لكل أفراد المجتمع بشكل عام، والرياضيين بشكل خاص.

وشكر خاص جداً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، فهو من وضع اللبنة الأساسية والرؤية والاستراتيجية والأهداف لمجلس دبي الرياضي خلال فترة رئاسته لمجلس دبي الرياضي سابقاً، للارتقاء بالرياضة في كل الأنشطة الرياضية، وتنظيم مؤتمرات دولية بمشاركة أفضل الخبراء في مجال الرياضة على مستوى العالم، خصوصاً نجوم كرة القدم، وبإشرافه المباشر على جميع الفعاليات ومشاركته الشخصية في تلك الفعاليات، وها هو يسلّم راية النجاح والإنجازات لمجلس دبي الرياضي إلى أخيه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الحالي لمجلس دبي الرياضي، لاستكمال مسيرة النجاح والإنجازات (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).

• نشكر مجلس دبي الرياضي على الجهود الكبيرة المقدمة لخدمة القطاع الرياضي، خصوصاً أن التحديات الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تغيير ممارسة الأنشطة الرياضية.

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