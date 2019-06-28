- يا حبيبتي يا مصر.. مصر العروبة، مصر الأصالة، مصر التاريخ، مصر أم الدنيا، مصر الأهرامات، مصر أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.. عناوين كثيرة تطلق على أرض الكنانة، وهي الآن تستضيف كأس أمم إفريقيا، حيث قدمت افتتاحاً جميلاً يدل على تطور مصر المستمر، خصوصاً في العمران والاستثمار، وفي الرياضة بشكل عام، لأن مصر مازالت تحقق الذهب في مختلف الألعاب في المسابقات القارية، لاسيما في الأولمبياد وغيره من البطولات.

وما يميز الشاب المصري أو الشابة المصرية، التعامل الجميل والراقي مع الضيوف في البطولة، وهذا يدل على أن مصر جهزت لهذه البطولة منذ فترة ليست بالقصيرة، والكل يعلم تاريخ مصر في كأس أمم إفريقيا، وتحقيقها البطولة، خصوصاً مع طيب الذكر المدرب الكبير حسن شحاتة، والجيل الجميل الرائع الذي رسم الابتسامة على وجوه الشعب المصري الشقيق.

مصر قادرة على استضافة الأحداث الكبيرة ونجاحها، قبل أن تبدأ، لأن التاريخ يقول إن العقول المصرية ليست سهلة، وعنوانها النجاح والتفوق مع مرتبة الشرف، والحديث عن مصر العروبة لا ينتهي، وفعلاً الشعب المصري يستحق الفرحة، لأنه شعب طيب محب للجميع، ويتمنى التوفيق لكل الشعوب الخليجية والعربية.

فنياً.. المنتخب المصري بقيادة المدرب أغيري غير مقنع، وأعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، والفوز المعنوي على الكونغو، صحيح أنه حقق فوزاً مهماً، إلا أن الأداء عادي، لكن أعتقد أن شكل المنتخب المصري سيتغير في الأدوار المقبلة.

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