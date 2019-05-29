الزمالك مدرسة الفن والهندسة

ما أجمل اللون الأبيض وهو يكتسي مصر والقارة السمراء، إنه الزمالك، الفريق الكبير والعريق (مدرسة الفن والهندسة)، عندما تتحدث عن الكرة الجميلة في مصر الحبيبة لابد أن تذهب عيناك إلى الملعب البيضاوي الجميل، نادي الزمالك، الذي خرّج الأساطير عبر التاريخ والأجيال والأسماء كثيرة وعديدة، كذلك اللاعبون الأجانب الذين قدموا الكثير للكرة الزمالكاوية منهم اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي، أحد أفضل الصفقات على مر تاريخ النادي المصري العريق، والذي أسهم في العديد من البطولات والألقاب أعوام 92 و93 و94، وبصراحة هناك أسماء لابد أن تسجل أسماؤهم بماء الذهب، إذ ضحوا بالكثير من أجل الزمالك الكبير.

الزمالك يا عزيزي ناد هدفه حصد البطولات والألقاب ومنذ 107 أعوام، وهو يسير بالطريق السليم، صحيح أن هناك إخفاقات، ولكن هذه هي كرة القدم، ومن يزر القاهرة لابد أن يذهب إلى منطقة ميت عقبة بالمهندسين، بالقرب من شارع جامعة الدول العربية، حيث يوجد الصرح الأبيض الجميل (نادي الزمالك)، لأنه مَعلم رياضي مهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

مبروك لعشاق الزمالك البطولة الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات، ولن ننسى الفريق المغربي الذي قدم عرضاً طيباً في البطولة، والأهم أن البطل عربي، والبطولة هي من نصيب الزمالك، وبصراحة عندي عتب على الإعلام المصري الذي لم يقف خلف الزمالك، ومشكلة الكرة المصرية الانقسام بين الزمالك والأهلي، والأغلبية تقف خلف الأهلي، وتنسى الزمالك، وهم معروفون في الاستديوهات الرياضية، وبصراحة إذا أرادت الكرة المصرية أن تعود فعليها بالإنصاف والحيادية، وترك التعصب الرياضي الذي سبب احتقاناً بين الجماهير، وأعتقد أن السبب الرئيس وراء كل ذلك هو الإعلام.

جماهير الزمالك حكاية جميلة، لأن المشجعين الزمالكاوية لهم طابع جميل وخاص في الحضور والتشجيع، والكل يعلم شعبية هذا النادي في الخليج العربي والوطن العربي، وسبحان الله هذا النادي يدخل إلى القلب من أوسع أبوابه، والمشكلة أن هذا الصرح لم يأخذ حقه الإعلامي في السنوات الماضية، ولا في الوقت الحالي.

التجديد مع المدرب جروس مطلب لأنه أحدث نقلة مع الزمالك، والكل يعلم أن جروس مدرب كبير، وعليه الاستمرار، أنا معجب بهذا المدرب منذ أن كان مدرباً للأهلي السعودي، حيث أعاد الراقي السعودي إلى المنصات، وهو الآن أعاد الزمالك إلى الواجهة الإفريقية، وقريب جداً من حصد بطولة الدوري المصري، بعض المدربين وجودهم مكسب، وجروس واحد منهم، وعلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور التجديد لهذا المدرب الداهية، حتى يستمر الزمالك في حصد البطولات في السنوات المقبلة، والله من وراء القصد.

جماهير الزمالك حكاية جميلة، لأن المشجعين الزملكاوية لهم طابع مميز وخاص في الحضور والتشجيع.