«واتس أب» ومحادثات العميان

محادثة في مجموعة «واتس أب» سأعيد صياغتها باللغة العربية لردّ الاعتبار إلى لغتنا الجميلة، خصوصاً أنها في وضع مخزٍ في ذلك التطبيق. هذه العلامة /‏‏ تفصل بين تعليق عضو وآخر. أرجو من القارئ أن يصبر حتى النهاية.

في تعليق على فيديو قديم مضحك لترامب قال أحد الأعضاء: هذا الرئيس سبب المتاعب للعالم/‏‏ حتى أوباما خرب نصف العالم العربي/‏‏ العرب خربوا بلدهم بأيديهم/‏‏ بل إيران وأذنابها/‏‏ ما يحدث مصداقا لحديث الرسول أننا أصبحنا كغثاء السيل/‏‏ سبحان الله علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت الله يستر من القادم/‏‏ وجوه ضاحكة من عضو لأن الفيديو أعجبه/‏‏ هذا الفيديو مكرر يجب تطبيق عقوبة التكرار على العضو الذي أرسله/‏‏ العقوبة عزيمة.. وجوه ضاحكة/‏‏ حاضرين انتوا تامرون أمر/‏‏ أرسل موقع العزيمة.. وجوه ضاحكة...

«قصف» فيديوهات من أحد الأعضاء قطع المحادثة أعلاه. تعليق عضو على أحد الفيديوهات الجديدة: يا جماعة الرجاء عدم إرسال هكذا فيديوهات وإشراكنا في الإثم/‏‏ هذا مقطع كوميدي أي إثم تتحدث عنه/‏‏ نتضامن مع فلان رجاء لا ترسل هذه الفيديوهات على هذه المجموعة/‏‏ أنا اعتذر.

شباب هل عند أحدكم شخص يعرفه في «.....»/‏‏ ماذا تحتاج بالضبط/‏‏ أريد كذا وكذا/‏‏ بإمكانك إنجاز الموضوع أونلاين/‏‏ فلان شايب غير معتاد على التعاملات الإلكترونية.. وجوه ضاحكة../‏‏ كل الجهات الآن تنجز تعاملاتها إلكترونيا انا شخصيا أقضي معظم مصالحي إلكترونيا /‏‏ قصف فيديوهات أحدها من دولة يعكس وضعا يغري البعض بالسفر إليها. شباب هل لديكم عزيمة سفر/‏‏ انا شخصيا ذهبت هناك ولم أنبهر/‏‏ لا أنصح بالذهاب إليها فالشعب ليس ودودا وفرص النصب والاحتيال عالية/‏‏ يعتمد على نوعية السائح/‏‏ العرب دائما ضحايا/‏‏ العرب يجلبون المتاعب لأنفسهم ولا تجدهم إلا في الشيشة/‏‏...

«قصف» 29 صورة لسيارة جديدة.

عجيبة منذ فترة كانت في بالي/‏‏ هذا الشكل الجديد الصراحة أنها تفوقت على منافستها. فيديو شيخ دين يتحدث عن أهمية الاستغفار. عضو: نستغفرك ربنا ونتوب إليك/‏‏ فعلا ننسى الاستغفار من كثرة انشغالنا بأمور الحياة/‏‏ يرد على تعليقات السيارة: أبرز التغييرات في الإضاءة الأمامية والخلفية والشبك. يرد على تعليقات السفر: لا تستحق السفر إليها. يرد على تعليق فلان شايب بوجوه ضاحكة.

فيديو حلاق يضرب زبوناً يبدو نائماً. فيديو رجل يحفر الثلج لإخراج سيارته. تعليق: لو مكانه لن أحفر ولأخذت إجازة/‏‏ أفضل شيء.. وجوه ضاحكة. تعليق بوجه مصدوم على فيديو حفر الثلج. تعليق بوجوه ضاحكة على فيديو الحلاق.

بالعربي: محادثات الـ«واتس أب» غير مترابطة تبدأ بموضوع وتنتهي بآخر في الشاشة نفسها، ولو جمعتها كلها في فقرة واحدة فلن تفهم شيئاً ولن تخرج منها بشيء مفيد. المحادثة الطبيعية في مجلس أو مقهى ليست هكذا أبداً لأنك ترى الشخص وتكون كل مشاعر الأشخاص موحدة، وحتى الحديث ضمن مجموعة لا يشتت لأن كل شخص معني بالذي يستمع أو يتحدث إليه. ولو وجه شخص حديثه للكل فتتوجه كل الأحاسيس والمشاعر إليه. في «واتس أب» المشاعر مشتتة مثل المحادثة لأننا نفسياً كعميان لا نرى بعضنا بعضاً.

محادثات الـ«واتس أب» غير مترابطة تبدأ بموضوع وتنتهي بآخر في الشاشة نفسها، ولو جمعتها كلها في فقرة واحدة فلن تفهم شيئاً.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

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