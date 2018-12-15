يعتبر الجمهور القلب النابض في ملاعب الكرة والداعم والمحفز الدائم للاعبين. ولا يمكن أن تُجرى المباريات على المستطيل الأخضر من دون الجمهور، فهو حلاوة كرة القدم ومتعتها في التشجيع المتواصل أثناء المباريات.

- ندعو جماهير الإمارات إلى الحضور للملاعب والمساندة والمؤازرة في الاستحقاقات الحالية والقادمة.

ومن منطلق عنوان المقال «الجمهور متوحد»، ندعو جماهير الإمارات الى الحضور والمساندة والمؤازرة في الاستحقاقات الحالية والقادمة، سواء على مستوى الأندية ومشاركاتها في المسابقات الخارجية، أو على الصعيد القاري، وفي أبرز هذه البطولات القادمة، مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019، التي تُقام على أرض الإمارات.

نطالب الجماهير أيضاً بأن تتوحد في دعم وتشجيع ومؤازرة ممثل الوطن، نادي العين في بطولة مونديال الأندية، الذي يُقام في ضيافة الوطن، خصوصاً في مباراته المهمة أمام شقيقه نادي الترجي التونسي.

الجمهور يعتبر العامل الأساسي لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز، وهو الرهان الأهم بالنسبة للأندية والمنتخب.

ولا شك في أن الحدث الأبرز والأهم والأكبر سيكون مشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، فنحن أمام تحدٍ كبير في تنظيم البطولة القارية، لكن نجاح البطولة مرتبط بالحضور الجماهيري في كل المباريات.

ولا يُخفى أنه من ضمن معايير نجاح الدولة في تنظيم أي بطولة، الحضور الجماهيري، لذا ندعو جماهيرنا إلى مساندة المنتخب بحضور جماهيري مكثف، كما أن الأبيض في أمس الحاجة إلى دعم جمهوره في رحلته التي يسعى فيها إلى تحقيق اللقب الكبير والفوز بكأس آسيا.

ولا شك في أن الجمهور متوحد أيضاً في مؤازرة ومساندة ممثل الوطن نادي الوصل في مسابقة كأس زايد للأندية العربية في دور الثمانية من البطولة الغالية، التي تحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. والكل سيكون متوحداً في دعم كل أندية الإمارات المشاركة في دوري أبطال آسيا 2019.

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