لحماية الهواتف من السرقة.. "غوغل" تعلن عن ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "غوغل"، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، عن مجموعة من الخصائص الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات المستخدمين في حال تعرض هواتفهم التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للسرقة.

البرازيل: الدولة الأولى لاختبار الميزات الجديدة

وفي بيان للشركة، قال المدير الإقليمي "غوغل" في البرازيل فابيو كويلهو، إن البرازيل ستكون أول دولة تختبر النظام الجديد، نظراً لكونها تشهد حوالي حالتي سرقة هواتف محمولة كل دقيقة، مشيراً إلى أن تقييم المستخدمين البرازيليين ألهم هذه الخصائص المضادة للسرقة.

ميزات الذكاء الاصطناعي لمكافحة سرقة الهواتف

وابتداءً من يوليو المقبل، سيتمكن المستخدمون في البرازيل الذين يمتلكون أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد من الحصول على نسخة تجريبية من الخصائص الجديدة، تتضمن إمكانية اكتشاف سرقة الهاتف تلقائياً وغلقه عن بعد حتى في حالة عدم اتصاله بالإنترنت.

كيفية عمل الميزات الجديدة

تعتمد الخاصية الجديدة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف سرقة الجهاز من خلال رصد الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة، وعند اكتشاف محاولة السرقة، يتم غلق شاشة الجهاز فوراً لمنع الوصول إلى البيانات المخزنة عليه. كما تسمح خاصية الغلق عن بعد للمستخدم بتفعيل خاصية "اعثر على جهازي" دون الحاجة لتذكر كلمة المرور، مما يسهل غلق الجهاز عن بعد.

حماية البيانات دون اتصال بالإنترنت

تتيح ميزة الغلق دون اتصال غلق شاشة الجهاز المسروق تلقائياً حتى في حال عدم اتصاله بالشبكة، مما يحمي البيانات الموجودة عليه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم غلق الشاشة تلقائياً في حالة تكرار إدخال كلمة المرور بشكل خاطئ عدة مرات.

تجارب سابقة ونسخ تجريبية أخرى

من الجدير بالذكر أن "غوغل" أطلقت أيضاً نسخة تجريبية للحماية من الاحتيال في البرازيل، بعد اختبارها بنجاح في سنغافورة وتايلاند في وقت سابق وبهذا، تواصل "غوغل" التزامها بتعزيز أمان المستخدمين وحماية بياناتهم باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.