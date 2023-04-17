هل استخدام "جل" الأظافر يسبب الحساسية؟

تحقق الحكومة البريطانية في التقارير التي تفيد بأن أعداداً كبيرةً من الأشخاص تزداد حساسياتِهم تُجاه بعض منتجات جل الأظافر.

ويقول أطباء الجلد إنهم يعالجون الأشخاص من الحساسية تجاه أظافر الأكريليك والجل على "مدار أسابيع".

وحثت الدكتورة ديردري باكلي من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد الأشخاص على الحد من استخدام جل الأظافر والالتزام "بطلاء الأظافر القديم"، داعيةً إلى التوقفِ عن استخدامِ الأدوات المُعدّة للاستخدام الشخصي لتجميل الأظافر في منازلهم بدلاً من الذهاب لصالونات التجميل.

وقالت إن بعضَ الحالات قد عانت من ضعفٍ أو تساقطٍ للأظافر وطفحٍ جلدي، و في حالات نادرة صعوباتٍ في التنفس.

وأكد مكتبُ سلامة المنتجات والمعايير الحكومي أن التحقيق جارٍ، موضحاً أن قسم معايير التجارة المحلية هو الجهة المخولة للتواصل في حال تسجيل أي إصابات.