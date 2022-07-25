موسكو.. روبوت يكسر إصبع طفل في السابعة بمسابقة للشطرنج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلامية روسية بأنّ إنسانا آليا كسر إصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في مباراة للشطرنج في موسكو الأسبوع الماضي.

وأكّد رئيس اتحاد الشطرنج الروسي سيرغي لازاريف لوكالة أنباء "تاس" الروسية أنّ "الروبوت كسر أصبع الطفل" قائلاً: "هذا بالطبع أمرٌ سيئّ".

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الروبوت وهو يأخذ إحدى قطع الصبي. عندها أقدم الطفل على القيام بخطوته، فأمسك اللاعب الآلي أصبعه.

وهرع أربعة أشخاص لمساعدة الطفل، واستطاعوا تحريره وإبعاده.

وقال لازاريف إن الآلة لعبت مباريات عدة سابقاً دون تسجيل وقوع أي حادث.