"آيس كريم" غير قابل للذوبان! "فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أثارت شركة آيس كريم صينية جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن منتجات الشركة لا تذوب حتى عند الإحتفاظ بها في درجات حرارة عالية لفترات طويلة من الزمن.

ونشرت شركة Zhongxuegao ، وهي شركة آيس كريم صينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو لآيس كريم من الشركة بجوار مقياس حرارة أظهر 31 درجة مئوية، وادعى البوست الأصلي أنه تم الاحتفاظ بالمعالجة المجمدة في درجة الحرارة تلك لمدة ساعة ونصف تقريبا، ولكن من الواضح أنها لم تذب قليلا.

وحظى المنشور بالكثير من الإهتمام وألهم أشخاصاً آخرين لإجراء تجاربهم الخاصة، بما في ذلك نقل اللهب المكشوف إلى الآيس كريم لمعرفة ما إذا كان يذوب.

وانتشر مقطع فيديو لشخص يستخدم شعلة مطبخ لإذابة واحدة من الآيس كريم، على الرغم من أن الجزء الخارجي من الحلوى أصبح متفحما، إلا أن الآيس كريم لم يذب.

ومع تزايد الجدل حول جودة الآيس كريم المفترض أنه عالي الجودة، خرجت شركة Zhongxuegao أخيرا ببيان حيث أدعت أنها تستخدم ما يسمى بـ "عامل تعزيز اللزوجة" لمنع الآيس كريم من الذوبان بسهولة، ولكنها أكدت للجميع أن منتجها لا يزال يفي بالمعايير الوطنية لسلامة الأغذية، حيث تساءل الكثيرون حول درجة الآمان لهذا النوع من الآيس كريم، لا سيما أن سعره يصل إلى 160 يوانًا أي ما يعادل 24 دولارا.