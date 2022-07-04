مصر.. امرأة توهم زوجها أنها "مختطفة" لتحصل منه على المال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن المصرية مخطط ربة منزل في محافظة أسيوط، في جنوب القاهرة، زعمت أنها وأولادها الأربعة تم اختطافهم من قبل مجهولين لطلب فدية مليون جنيه (حوالي 53 ألف دولار).

وقال موقع "صدى البلد" إن الزوجة أخذت أبناءها الأربعة بدعوى الذهاب بأحدهم إلى عيادة طبيب بمدينة أسيوط لتوقيع الكشف عليه وشراء ملابس العيد لهم.

وبعد ساعات من خروجها من منزلها بصحبة أبنائها، أرسلت رسالة نصية من هاتفها إلى زوجها الذي يعمل بدولة الكويت تزعم فيها أنها وأبناءها اختطفوا وأن المختطفين يطلبون فدية مليون جنيه، ثم أغلقت هاتفها وهواتف أبنائها، وظل والدها يبحث عنها وعن أحفاده ولكن دون جدوى.

وقبل مرور 48 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في كشف تفاصيل الواقعة إذ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تركها المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أبنائها بمساعدة شخص للإقامة بشقة مستأجرة بالقاهرة، وقيامها عقب ذلك بإرسال الرسالة إلى زوجها بهدف "استنزافه ماليا" وفق الصحيفة.

وتمكنت مأمورية من مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع ضباط مديرية أمن القاهرة من ضبطها وبرفقتها أبنائها والشخص الذي اشترك معها في تنفيذ مخططهما وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم في الجريمة.

وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها، اعترفا بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.