الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار لإنقاص الوزن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن تيم سبيكتور، أن الانتظار بضع ساعات لتناول الإفطار أفضل لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وذلك لأن معظم الناس يتناولون العشاء في وقت متأخر كثيرا عن الأجيال السابقة، ويتوقفون عن تناول الطعام في حوالي الساعة 9 مساء.

ويعد الإفطار في الساعة 11 صباحا الطريقة الوحيدة لتحقيق 14 ساعة من الصيام، وهو ما تشير الدلائل إلى أنه أكثر صحة لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

وقد يساعد اتباع الاستراتيجية لبضعة أشهر، الأشخاص على خسارة ما بين 2 كغم و5 كغم.

وقال البروفيسور سبيكتور "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة التفكير في كل الأشياء التي قيل لنا إنها غير صحية، لأن هناك الكثير من العلوم الجديدة التي ظهرت".

وأضاف قائلاً غالبا ما يتناول البعض العشاء في الساعة 9 مساء، وهذا ما يجعل من الصعب تحقيق فترة صيام لمدة 14 ساعة، لذلك هناك تغيير بسيط يمكن للأشخاص إجراؤه، من خلال تحويل وجبة الإفطار من الساعة 8 صباحا إلى 11 صباحا، وهو في الواقع أكثر فاعلية من أنظمة الصيام الأكثر عصرية.