أطعمة تعيق النوم بسرعة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح خبير تغذية أن تناول الآيس كريم قبل النوم يمنع النوم بسرعة.

ونصح الدكتور دانييل بيريز فيدال كما ذكرت "روسيا اليوم"، نقلاً عن نوفوستي أنه لا ينصح أبدا بتناول الآيس كريم (البوظة) ليلا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ويعقد عملية الانتقال إلى النوم، لأنه يعمل كمادة محفزة مثل الكافيين. لذلك من الأفضل عدم تناوله في الفترة المسائية، كما أنه أشار إلى أنه يجب عدم تناول الجبنة والتوابل الحارة والكعك في الفترة المسائية.

وقال فيدال "عندما نأكل يحول الجسم الطعام إلى طاقة تبقي الشخص مستيقظا وتمنعه من النوم. كما أن المعدة لا تستجيب لهضم الطعام الذي يتناوله الشخص ليلا، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والازعاج".

ويشير الخبير، إلى أنه من الأفضل في المساء تناول الموز (يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم) أو اللوز (غني بالكالسيوم) هذه المواد تساعد على استرخاء الجسم والعضلات وتحول الحمض الأميني تريبتوفان إلى الميلاتونين الذي يحفز على النوم.