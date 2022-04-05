يحصل على 90 تطعيماً من لقاحات كورونا.. والسبب!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصل رجل ألمانى، على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، 90 مرة حتى يتمكن من بيع جوازات المرور المزورة، حيث تم بيع التصاريح، التي تحتوي على أرقام دفعات لقاح حقيقية، لأولئك الذين لا يريدون أن يخضعوا للتطعيم باللقاح، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن "الرجل البالغ من العمر 60 عاما، من مدينة ماجديبورج الألمانية، تلقى ما يصل إلى 90 تطعيما ضد فيروس كورونا، في مراكز في ساكسونيا"، وأضاف "تلقى الرجل - الذي لم يتم الكشف عن اسمه تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية - تطعيمات لعدة أشهر حتى ألقت الشرطة القبض عليه".

وأوضح التقرير، أنه "تم اكتشافه بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا يومين على التوالي في مركز التطعيم فيEilenburg ، ساكسونيا، وصادرت الشرطة عدة بطاقات فارغة من الرجل البالغ من العمر 60 عاما".

وأفادت ديلي ميل نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الرجل يخضع للتحقيق لإصداره بطاقات التطعيم دون إذن وتزوير وثائق،

وقالت الصحيفة البريطانية، "ليس من الواضح ما هو تأثير 90 جرعة من اللقاح من ماركات مختلفة على الصحة الشخصية للرجل، في الأشهر الأخيرة، أكملت الشرطة الألمانية العديد من مداهمات تزوير جوازات السفر المتعلقة باللقاحات".

ورفض العديد من الأشخاص في ألمانيا أخذ لقاح كورونا، لكنهم يريدون أيضا جوازات السفر الخاصة، التي تسمح بمرورهم من البلاد"، حيث تجعل جوازات السفر الوصول إلى الحياة العامة والأماكن مثل المطاعم والمسارح وحمامات السباحة أو أماكن العمل أسهل بكثير.

يأتي هذا في وقت تم الإبلاغ فيه عن أعداد عالية من الإصابات في ألمانيا منذ أسابيع، لكن العديد من إجراءات كوفيد انتهت يوم الجمعة، بينما لم يعد ارتداء الأقنعة في محلات البقالة ومعظم المسارح إجباريا ولكنها لا تزال إلزامية في وسائل النقل العام، أيضا لم تعد معظم المدارس في ألمانيا تطلب من الطلاب ارتداء الأقنعة.