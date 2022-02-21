ماذا يحدث في الجسم إذا نقص مستويات الماغنيسيوم؟

المصدر: ترجمة مروة سليم

نشر موقع "ويل آند جود"، تقريراً عن دور الماغنيسيوم في دعم العضلات والأعصاب ومستويات الطاقة ووظائف العقل.

وقال الموقع المتخصص في الصحة إن الشخص يمكنه الحصول على المغنيسيوم من خلال المكملات، لكنه ليس ضروريا لمعظم الأشخاص، حيث أنه يوجد بشكل شائع في العديد من الأطعمة الصحية.

لكن انخفاض مخزون الماغنيسيوم يمكن أن يحدث بسبب الأمراض المزمنة الشائعة ، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أو داء السكري من النوع 2 ، والعديد من الأدوية ومضادات الحموضة أو بعض مدرات البول لضغط الدم حيث أنها تستنزف مستويات عالية من المغنيسيوم، كما أن فقدان الأنسجة الخالية من الدهون أمر شائع مع التقدم في العمر ، فهناك خطر باقٍ من حدوث مشكلات في سكر الدم يمكن أن تتطور نتيجة لذلك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد حاجتنا إلى المغنيسيوم.

وأوصى الموقع وفقًا لمكتب المعاهد الوطنية للصحة للمكملات الغذائية "ODS" أن الكمية الموصى بها من المغنيسيوم هي 310 إلى 320 مغم للنساء البالغات و 400 إلى 420 مغم للرجال البالغين.

ونصح الموقع بتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء.