إلغاء أكثر من مئة رحلة طيران في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

قالت أكبر شركتي طيران في اليابان إن أكثر من مئة رحلة طيران داخلية ألغيت اليوم، بسبب كثافة الثلوج في شمال وغرب البلاد.

وقال ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش ما أثر على 5100 راكب.

وأضاف "مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية في شمال شرق اليابان قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات".

وألغت الخطوط الجوية اليابانية 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش مما أثر على 1810 ركاب وفقا لما ذكره ممثل من قطاع التشغيل بالشركة.

وعلى مستوى العالم، ألغيت آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.