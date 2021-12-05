بـ "ذراع مزيفة".. إيطالي يحتال للحصول على شهادة لقاح دون تطعيم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مسؤولون إن رجلاً إيطالياً أراد الحصول على شهادة تطعيم لفيروس كورونا دون الحصول على اللقاح فذهب للوحدة الصحية بـ"ذراع مزيفة". وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتم إبلاغ الشرطة من قبل الممرضة عن حضور رجل في الخمسينيات من عمره، لأخذ التطعيم واضعاً طبقة من السيليكون على ذراعه وعلى أمل ألا يلاحظه أحد.

وقالت الممرضة لوسائل إعلام محلية إنها عندما رفعت كمه وجدت جلده "مطاطياً وبارداً" ولون بشرته "فاتحا جداً".

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بعد اكتشاف أمر الرجل، حاول أن يقنع الممرضة بأن تتغاضى عن الأمر.

وقال ألبرت سيريو، رئيس حكومة بيدمونت الإقليمية، في بيان على موقع فيسبوك: "القضية تقترب من السخافة، لولا حقيقة أننا نتحدث عن لفتة بالغة الخطورة".

وأضاف: "هذه الحيلة لم تكن مقبولة في ظل التضحية التي دفعها مجتمعنا بأكمله أثناء الوباء، من حيث الأرواح والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية".

وتشير صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن الحادثة ربما لم تكن الوحيدة. فقد أظهر منشور على «تويتر» بدلة من السيليكون، بها ذراعان ورقبة مزيفة، كانت معروضة للبيع على أمازون مقابل 488 يورو (470 دولارا).

كتب صاحب التغريدة: "إذا ارتديت هذه، هل سيلاحظ أحد؟ ربما أضع تحت السيليكون ملابس إضافية لأتجنب وصول الحقنة إلى ذراعي الحقيقية".

ويأتي الحادث قبل تشديد القواعد في إيطاليا لمن لم يتم تطعيمهم.