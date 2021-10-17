لمساعدة من يعاني صعوبات في القراءة.. "جوجل" تضيف خاصية جديدة إلى كروم بوك

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية العملاقة جوجل إضافة المزيد من "الأصوات البشرية" إلى خاصية "اختر التحدث" في أجهزة الكمبيوتر اللوحي كروم بوك التي تنتجها جوجل.

يذكر أن خاصية "اختر التحدث" تتيح لمستخدمي كروم بوك سماع نصوص محددة على شاشة الجهاز بصوت مسموع. وتستهدف الأصوات الجديدة التي قررت جوجل إضافتها إلى الجهاز، جعل النصوص المسموعة أكثر مرونة وسهولة . وهذه الأصوات متاحة حاليا بلهجات مختلفة في 25 لغة، مع اعتزام جوجل إضافة المزيد من اللغات والأصوات.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن قراءة النصوص من شاشة الكمبيوتر اللوحي يمكن أن تكون صعبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة، وللأشخاص الذين يتعلمون لغة جديدة.

وأضاف الموقع أن جوجل طورت الخاصية الجديدة من خلال العمل مع أشخاص يعانون من صعوبات القراءة إلى جانب تربويين متخصصين في التعامل مع صعوبة القراءة.

وقالت جوجل إنه بإضافة "أصوات طبيعية إلى الخاصية، مثل اللهجة المحلية التي يستخدمها صاحب الجهاز، تصبح متابعة النص المعروض والمحدد على الشاشة أسهل".