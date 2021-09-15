"واتس آب" تطور تقنية لتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

المصدر: ترجمة مروة سليم

تعمل شركة "واتس آب" على تطوير ميزة جديدة في نظام تشغيل iOS، لاتاحة تحويل الرسائل الصوتية عبر تطبيقها، إلى نصوص، وذلك كما ذكرت "ميدل ايست ان 24".

وأضافت "ميدل ايست ان 24" ان التقرير الذي صدر عن بوابة "WABetaInfo" أن "واتس أب" تعمل على تطوير الميزة لتوفير نصوص مكتوبة للرسائل الصوتية المستلمة بحيث يمكنك بسهولة قراءة ما يقال دون الحاجة إلى تشغيله بصوت عالٍ.

ولم يتضح بعد متى سيصل الإصدار التجريبي من "واتس أب" لمستخدمي "آي فون" أو متى ستصل هذه الميزة إلى نظام التشغيل "أندرويد".

وتعمل الميزة كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن تقرير "WABetaInfo" ، عن طريق إرسال بيانات الكلام إلى خوادم "آبل"، بدلا من خوادم "واتس آب" أو "فيس بوك"، مالك خدمة المراسلة الفورية، "لمعالجة طلباتك".

كما أوضح التقرير أنه ربما تساعد هذه التقنية شركات الهواتف على تحسين تقنية التعرف على الكلام.

وليس واضحا كيف سيتم تأمين البيانات "المرسلة إلى آبل" نظرا لأن الميزة لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد. وفي الوقت الحالي، تتم حماية الرسائل الصوتية عن طريق التشفير التام بين الأطراف في "واتس آب".

ويفيد تقرير WABetaInfo بأنه يتم حفظ تحويلات الصوت على الجهاز بعد إنشائها، وأن قسم "النص" يجعل من السهل التخطي إلى أجزاء معينة من الرسالة. وهذا مشابه لبرامج النسخ التلقائي الأخرى مثل Google’s Recorder أو Otter.ai.

ولا يمكن حالا نسخ رسائل "واتس آب" الصوتية إلا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية.

وفي الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى وجود ميزة مماثلة في تطبيق "واتس آب" لنظام أندرويد. ومع ذلك، نظرا لمستوى تكافؤ الميزات بين تطبيقات "واتس آب" المختلفة، يتوقع WABetaInfo أن الميزة قد تكون أيضا في طريقها إلى هواتف أندرويد.

وحتى الآن، ما تزال الميزة غير متوفرة للجمهور، ولكن فقط في الإصدار التجريبي للمطورين.