العثور على هيكل ديناصور في الصحراء الليبية.. صورة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر مواطن ليبي على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" عبر موقعها الإلكتروني أمس.

وأضافت "وال" أن الهيكل العظمي يعود إلى ديناصور صغير في حجم راحة اليدين.

وأوضحت "وال" أن الهيكل يشير أن بعض ظاطرافه قد تضررت لكن بنيته العامة مازالت متماسكة وهو يتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين، وأكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه ، فهو لا يتجاوز " 15 " سنتيمتر ، وربما يعادل في حجمه الهاتف المحمول.

وقال "أحمد . ع" لوكالة الانباء الليبية إنه عثر على هذا الهيكل العظمي الذي ظهر بفعل عوامل التعرية ، ولفت نظره حجم الرأس ما جعله يلتقط الهيكل والذي تبين له انه يشبه الديناصورات الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه ، فهو يتمتع بأسنان كبيرة وفك قوي مقارنة بحجمة.

وأضاف أنه تواصل مع مختصين في علم الحفريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة "كونغو نافون كيلي"، الذي سبق الديناصورات و "التيرو صورات" الطائرة، وأن بعضها يبلغ طوله فقط (10) سم.

وتبين من الصور التي التقطت للهيكل أن الديناصور الصغير يبدو أنه كان بالغا وقت وفاته، بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.

وقال المواطن الليبي لمندوب وكالة الانباء الليبية : إنه يحتفظ ببقايا هذا الديناصور " الترانزستور " كذكرى عن حقب مرت على الحياة في الأراضي الليبية ، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودارسة حقبة الديناصورات كثيراً ويقرأ عنها ، وانه مستعد لمنح ما عثر عليه لأي جهة علمية او جامعه تريد دراسة هذه الحفرية والاستفادة منها علمياً.