لصوص بملابس أنيقة يسرقون مجوهرات بـ 10 ملايين يورو من متجر فخم بباريس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الشرطة في العاصمة الفرنسية إن لصوصاً مسلحين هاجموا أحد متاجر بولغاري في ساحة فاندوم الفخمة في باريس وسرقوا مجوهرات قيمتها عشرة ملايين يورو (11.84 مليون دولار) أمس.

وقبل منتصف النهار بقليل، سرق ثلاثة أفراد، يرتدون حُللاً أنيقة ومسلحين ببنادق، المتجر الذي تم تجديده في الآونة الأخيرة بالساحة الواقعة في وسط باريس حيث يقع فندق ريتز، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفر الثلاثة في سيارة بينما فر أربعة آخرون شاركوهم في ارتكاب الجريمة على متن دراجات نارية. واضطر الثلاثة إلى ترك سيارتهم والانطلاق جريا على أقدامهم قبل أن تلقي الشرطة التي تطاردهم القبض على اثنين منهم.

ولم يتسن لأحد ممثلي بولغاري التعليق على الفور.

ووقعت سلسلة من حوادث السطو على متاجر مجوهرات في باريس في الأشهر القليلة الماضية. ومن المرجح أن تتصدر قضايا الأمن والجريمة اهتمامات الناخبين في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.