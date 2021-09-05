منها عدم التبسم.. أبرز العوامل المسببة للمظهر المتقدم في السن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة من جامعة هارفارد، أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات كان مرتبطا بانخفاض معدل الوفيات، لذا ينصح الخبراء بالحصول على 5 حصص منها في اليوم للعيش فترة أطول.

ولكن كيف يمكن أن يبدو الإنسان أصغر سنا في أثناء فعله لذلك؟ الأمر ببساطة؛ أنه بدلا من مطاردة "ينبوع الشباب" الخيالي، يجب تجنب مسببات الشيخوخة، بحسب الموقع الصحي "إيت زيس".

يقول الدكتور يوجين دي إليوت من مؤسسة "ميموريال كير" الأمريكية: "لا يمكنك تغيير ما تم التعامل معه وراثيا، ولكن يمكنك التحكم في العوامل الأخرى التي ستساعد في الحفاظ على المظهر الأصغر سنا".

ما يلي سرد لأبرز العوامل المسببة للشيخوخة والمظهر المتقدم في السن:

التعرض كثيرا للشمس

يسبب "التشيخ الضوئي" ويجعل المرء يبدو أكبر سنا، وقد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان الجلد. من الضروري استخدام واقي شمسي يمنع الأشعة الضارة.

تناول مشروبات الصودا

وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، في دراسة جديدة، أن تناول المشروبات السكرية مرتبط بشيخوخة الخلايا.

عدم ممارسة الرياضة

المرونة المنخفضة في العشرينات والثلاثينيات من العمر قد تسبب بعض المشاكل لاحقا، أهمها آلام المفاصل أو العضلات. من المهم ممارسة التمارين مثل اليوغا أو الكارديو أو رفع الأثقال.

النوم المتقطع

يقول الخبراء: "النوم الجيد ليلا يمكن أن يفعل المعجزات لمظهرك الشاب، وبما أن وجهك يرتاح أثناء النوم يمكن أن يساعد أيضا في تنعيم الخطوط الدقيقة على الوجه".

الإجهاد المستمر

يؤدي الإجهاد المزمن إلى تيلوميرات (نهايات الكروموسومات) أقصر، والأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أقصر معرضون بشكل أكبر للإصابة بالعديد من الأمراض الرئيسية.

التدخين

أثبتت دراسة بارزة نشرت في مجلة الجراحة التجميلية والترميمية قبل ثماني سنوات أن السجائر يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر، ويزيد من تدلي الجفون وترهلها، وكذلك التجاعيد وخطر إصابات الفك.

عدم التبسم

يقلل التبسم من التجاعيد ويمنح المزيد من الطاقة.