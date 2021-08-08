عرض فيلا "دولتشي آند جابانا" للبيع بـ20 مليون دولار

المصدر: ترجمة مروة سليم

عرضت فيلا فخمة على ساحل الريفيرا الفرنسي المطل على البحر الأبيض المتوسط، كانت مملوكة سابقاً لدومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا، والمعروفة باسم فيلا "دولتشي آند جابانا"، للبيع مقابل 17 مليون يورو أي ما يعادل 20.1 مليون دولار، وذلك كما ذكرت "ميدل ايست ان 24".

وأضافت الصحيفة أن الفيلا التي تقع على الامتداد الساحلي المعروف باسم ساحل الريفيرا الفرنسي، على بعد نحو خمسة أميال شمال شرق موناكو، مكونة من 3 طوابق و6 غرف للنوم.



وتعتبر الفيلا على حد قول أحد المديرين التنفيذين لشركة عقارية في فرنسا، أنها أحد أكثر العقارات جاذبية على ساحل الريفييرا.



وبنيت الفيلا من قبل مالكي أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا حيث تتضمن منصة خشبية كانت قد صنعت خصيصا لعروض الأزياء التي يصنعوها بشكل عاجل لضيوفهم.



كما تتضمن حديقة مفتوحة ومساحات للضيافة وتناول الطعام، واشترى المالك هذه الفيلا من خبراء الأزياء الإيطاليين في عام 2012 وقام بتجديد الأثاث مع الحفاظ على القطع الفريدة بداخلها.



يذكر أن دولتشي 62 عاماً،، وغابانا 58 عاماً، أسسا علامتهما التجارية التي تحمل اسمهما "dolce & gabbana" عام 1985، والتي تبلغ قيمتهما مليار دولار.