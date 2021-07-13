علاقة الكافيين بدهون البطن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح خبراء في مؤسسة الأغذية الصحية "هولاند آند باريت، Holland and Barrett" أن تناول الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن بسرعة، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي"، نقلاً عن "اكسبريس".

واستشهدت المؤسسة الصحية بدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية التي بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن إعطاء دفعة لعملية التمثيل الغذائي يمكن أن يساعد على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

وبالنسبة للدراسة، تم إعطاء المشاركين ذوي الوزن الطبيعي قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 8 ملغ لكل كيلوغرام من وزن جسم الشخص و"زاد معدل الأيض بشكل ملحوظ" خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين، كما لاحظ الباحثون.

وزاد حرق الدهون بشكل ملحوظ في الساعة اللاحقة، مقارنة بمجموعة ضابطة من المشاركين تلقت علاجا وهميا.

وتم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والمجموعة الضابطة ذات الوزن الطبيعي، قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 4 مغ لكل كيلوغرام من محتوى الكافيين بوزن جسم الشخص، وشهدت كلتا المجموعتين زيادة في معدل الأيض، ولكن المجموعة الضابطة فقط كانت لديها زيادة في حرق الدهون.

وخلص الباحثون إلى أن القهوة تزيد من معدل التمثيل الغذائي لكل من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والبدناء، مصحوبة بحرق أكبر للدهون في الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

ووجدت دراسات أخرى نتائج مماثلة، حيث قيمت إحدى الدراسات تأثير الاستهلاك المستمر للقهوة على دهون الجسم، وخاصة دهون البطن الحشوية.

وأجريت الدراسة على البالغين اليابانيين الذين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية.

وخلال 12 أسبوعا، تناول الأشخاص إما القهوة أو مشروبا وهميا يوميا، وبعد 12 أسبوعا من استهلاك المشروبات، كانت التغيرات في منطقة الدهون الحشوية ومحيط الخصر أكبر في مجموعة القهوة عنها في مجموعة الدواء الوهمي.