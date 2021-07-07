«أصغر بقرة في العالم».. تسببت بخرق تدابير كورونا في بنغلاديش

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يتحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في بنجلاديش من أجل رؤية «راني»- وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتراً- قال مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.



وأصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهراً نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء على هذه البقرة الصغيرة في مزرعة قرب دكا. وأسفرت صور «راني» على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة من الإثارة.

ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنجلاديش عدداً قياسياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة في شاريغرام الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً جنوب غربي دكا لرؤية البقرة.

وقالت رينا بيغوم (30 عاماً) التي جاءت من بلدة مجاورة: «لم أر شيئاً مماثلاً طوال حياتي».



ويبلغ وزن «راني» 26 كيلوغراماً فقط، وأفاد مربيها بأنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



استخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة «شيكور أغرو» شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن «راني» أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.



ويجتاز الناس مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا لالتقاط صور سيلفي مع راني، وأوضح مدير المزرعة أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر. وأضاف «جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها. بصراحة، نحن متعبون».



وأوضحت موسوعة غينيس أن ارتفاع «مانيكيام» من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمترا في يونيو 2014.

و«راني» بقرة بوتانية، تشتهر بلحومها في بنجلاديش. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها في المزرعة ضعف حجم «راني».

وقال المدير «لم نتوقع أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام. لم نعتقد أن الناس سيغادرون منازلهم في ظل تدهور الوضع الصحي. لكنهم جاؤوا إلى هنا بأعداد غفيرة».